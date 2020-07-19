安徽防汛应急响应升至I级 全椒县爆破泄洪

受持续强降雨和长江中上游来水影响，安徽省防汛抗旱指挥部决定于当地时间18日18时将防汛应急响应提升至I级。鉴于当前极其严峻的水旱灾害防御形势，安徽省水利厅决定自当日15时起启动水旱灾害防御I级应急响应。19日凌晨，随着两声震耳巨响，安徽省滁州市全椒县对滁河两外坝堤实施爆破。爆破泄洪前，7月18日上午，该县已对两个蓄滞洪区内的人员、大宗财产和生产资料进行紧急转移。

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据新华社从安徽省防汛抗旱指挥部获悉，截至18日12时，包括长江、淮河干流，安徽省有35条河流湖泊超警戒水位。当前，安徽省长江干流全线超警戒水位，水阳江、滁河、巢湖西河、菜子湖等主要支流、湖泊超保证水位；淮河干流王家坝站超警戒水位。据气象部门预测，18日和21日前后，安徽省还有两次强降雨过程，防汛抗洪形势十分严峻。

七月下旬以来，安徽全境汛情告急。7月17日-18日，安徽省大别山区、江淮东部部分地区再降暴雨、大暴雨。在安徽省会合肥市，在17日20时至18日15时，日降雨量突破当地有气象记录以来的历史极值，市区部分地区降水超过100mm。合肥市区内多地内涝严重，在街头可以看到，部分道路积水几乎没过车顶。

分析人士指，安徽省地处华东腹地，一北一南的淮河、长江自西向东分别贯穿全境，江淮两大流域面积占全省总面积的95%，省境南部还有小范围为新安江流域。安徽省内淮河、长江两岸支流、湖泊众多，全省共有河流2000多条，大小湖泊580多个，其中，巢湖是安徽省最大的湖泊，全国十大淡水湖之一。当下，安徽省境内长江、淮河两大河水位同步上涨，安徽省防汛正面临“南北夹击”之势。

据央视19日报道，从过去24小时的降雨量统计来看，安徽沿淮到沿江大部分地区出现暴雨，部分地区大暴雨，局地特大暴雨。雨下得最大的地方是六安市裕安区狮子岗，一天下了411.7毫米。此外，19日凌晨，随着两声震耳的巨响，滁州市全椒县对滁河两处坝堤实施爆破。截止当地时间今早8时，滁河襄河口闸水位已由爆破前14.39米下降为14.09米。根据从全椒县委宣传部新闻科了解到，此次爆破泄洪点位于全椒县武岗镇滁河干流与襄河交汇处。荒草二圩和荒草三圩蓄滞洪区已列入国家蓄滞洪区名册。

据滁州市应急管理局副局长奚学军介绍称，荒草二圩和荒草三圩总蓄洪面积超过10平方公里，设计总蓄洪量为6071万方。两圩成功蓄洪后，将使滁河襄河口闸水位下降70厘米，可有效缓解滁河防汛压力。据介绍，为应对滁河防洪的压力，荒草二圩和荒草三圩曾分别于1991年、2003年2008年和2015年4次运用。

19日16时，安徽省气象局和安徽省自然资源厅还联合发布了地质灾害黄色预警：2020年7月19日20时-7月20日20时，六安市全境，黄山市全境，宣城市全境，池州市全境，芜湖市全境，铜陵市全境，安庆市的潜山市、太湖县、岳西县，广德市发生地质灾害的可能性较大，请注意防范，并加强隐患巡查和排查，一旦发现隐患，提前避险转移。