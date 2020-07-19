德国总理府被指曾为wirecard进入中国市场说项

据德国电视一台报道，德国金融科技服务公司Wirecard破产丑闻正在逐步上升为政治事件。继德国财政部长朔尔茨受到质疑后，媒体现在爆料说，默克尔总理也涉足其中。默克尔去年访问中国时，曾为wirecar进入中国市场说项。

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去年9月3人，担任wirecard 顾问的前德国联邦国防部长古滕贝格曾成功游说默克尔总理，就wirecard进入中国市场的计划和默克尔进行了交谈。默克尔随后不久在和中国的一次会谈中，为该公司做了努力。至于是默克尔亲自和中方进行会谈的，还是其访华代表团中的一位成员和中方进行了会谈，目前尚不清楚。

wirecard丑闻给德国政府带来的压力正在增大。德国财政部长朔尔茨首先受到压力。财政部去年2月19日已获悉，wirecard的金融监管机构BaFin因操纵市场行为正受到调查。

wirecard今年六月底申请破产，理由是找不到资产负债表中本来应该存在亚洲银行账户上的19亿欧元余额。Wirecard假账丑闻引发轩然大波。为此，财政部长朔尔茨宣布，将对德国金融监管进行改革。

去年9月6-7日，默克尔访华。访华之行当天，古藤贝格向总理府经济、金融、能源政策部负责人罗勒（Lars-Hendrik Röller）发送了电邮，其中，他向罗勒通报了wirecard打算进入中国市场的计划，并要求他在默克尔中国之行期间辅佐默克尔。

访华后，罗勒9月8日通过电邮回复古滕贝格，说在访华期间“谈到了这个话题，并得到了提供进一步辅佐的承诺。”大约两个月后，wirecard宣布收购中国商银信支付服务公司（AllScore Payment Services）的股份。据德国《明镜》周刊报道，这家总部位于北京的公司受到争议，2020年，该公司因涉足游戏行业，不得不在中国支付创纪录的罚款。