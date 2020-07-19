欧盟27国领导人加紧讨论7500亿欧元振兴经济计划

周日在布鲁塞尔举行第三天会议的欧盟各国领导人加紧各方磋商，以避免讨论7500亿欧元振兴经济方案无果而终。德国总理默克尔周日警告，欧盟领导人可能无法达成协议。

广告 继续浏览后续

这是欧盟领导人在新冠疫情爆发以来首次举行的面对面峰会。周五开始举行的峰会预计为期两天，由于各国意见分歧而延至周日。

法新社报道，在经历55小时的磋商后，27国领导人的定于周日晚间当地时间19点20分举行晚宴，进行最后的努力。而德国总理默克尔周日警告，欧盟领导人可能无法达成协议，以促进遭疫情重创的欧洲经济复苏。

默克尔在出席第三天也是最后一天欧盟峰会时说，欧盟27国领导人对基金规模、获得基金规则以及将使用基金与尊重法治原则挂钩等问题上“立场分歧”。

提出7500亿欧元振兴经济计划的欧盟理事会主席米歇尔，周日与各国领导人展开磋商。直到周日下午，米歇尔与比利时首相维尔梅斯及卢森堡和爱尔兰总理举行会谈，维尔梅斯表示，“达成协议的时候到了”。

法新社消息，此次峰会的结果非常不确定，这是自2000年尼斯会议以来欧盟领导人最长的一次会议。

法新社援引一位欧盟消息人士称，“事情缓慢进展”。 据外交消息人士说，在受新冠病毒影响最严重成员国应获复苏基金拨款数额上，各成员国意见分歧。荷兰为首的北部成员国，将最高金额设定为3500亿欧元，但大部分成国包括德法两国都认为，最低金额应为4000亿欧元。 而荷兰等国也认为，总值7500亿欧元的复苏基金方案规模太大，而且应该以贷款为主，不应是赠予。但意大利和西班牙等急等复苏经济的成员国，指责欧盟做得不足够，没能协助受病毒严重冲击的国家。

本届峰会主要围绕欧洲理事会主席米歇尔提出的7500亿欧元振兴经济方案进行讨论，其中包括5000亿欧元无偿纾困金与2500亿欧元贷款，帮助最迫切需要的成员国摆脱疫情所带来的经济危机。 德国、法国以及南欧国家支持这一方案，而荷兰，奥地利，瑞典及丹麦等国则主张减少振兴计划金额总量，并以贷款而非无偿发放的方式提供。