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欧盟峰会/经济

欧盟27国领导人加紧讨论7500亿欧元振兴经济计划

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President of the European Council Charles Michel (L) and President of the European Commission Ursula von der Leyen (R) meet with Ireland's Prime Minister Micheal Martin (2nd R), Luxembourg's Prime Minister Xavier Bettel (4th R) and Belgium's Prime Minister Sophie Wilmes (3rd R) during European Union Council over a post-virus economic rescue plan, in Brussels, Belgium July 19, 2020
President of the European Council Charles Michel (L) and President of the European Commission Ursula von der Leyen (R) meet with Ireland's Prime Minister Micheal Martin (2nd R), Luxembourg's Prime Minister Xavier Bettel (4th R) and Belgium's Prime Minister Sophie Wilmes (3rd R) during European Union Council over a post-virus economic rescue plan, in Brussels, Belgium July 19, 2020 REUTERS - POOL
作者： 法广
1 分钟

周日在布鲁塞尔举行第三天会议的欧盟各国领导人加紧各方磋商，以避免讨论7500亿欧元振兴经济方案无果而终。德国总理默克尔周日警告，欧盟领导人可能无法达成协议。

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这是欧盟领导人在新冠疫情爆发以来首次举行的面对面峰会。周五开始举行的峰会预计为期两天，由于各国意见分歧而延至周日。

法新社报道，在经历55小时的磋商后，27国领导人的定于周日晚间当地时间19点20分举行晚宴，进行最后的努力。而德国总理默克尔周日警告，欧盟领导人可能无法达成协议，以促进遭疫情重创的欧洲经济复苏。

默克尔在出席第三天也是最后一天欧盟峰会时说，欧盟27国领导人对基金规模、获得基金规则以及将使用基金与尊重法治原则挂钩等问题上“立场分歧”。

提出7500亿欧元振兴经济计划的欧盟理事会主席米歇尔，周日与各国领导人展开磋商。直到周日下午，米歇尔与比利时首相维尔梅斯及卢森堡和爱尔兰总理举行会谈，维尔梅斯表示，“达成协议的时候到了”。

法新社消息，此次峰会的结果非常不确定，这是自2000年尼斯会议以来欧盟领导人最长的一次会议。

法新社援引一位欧盟消息人士称，“事情缓慢进展”。 据外交消息人士说，在受新冠病毒影响最严重成员国应获复苏基金拨款数额上，各成员国意见分歧。荷兰为首的北部成员国，将最高金额设定为3500亿欧元，但大部分成国包括德法两国都认为，最低金额应为4000亿欧元。 而荷兰等国也认为，总值7500亿欧元的复苏基金方案规模太大，而且应该以贷款为主，不应是赠予。但意大利和西班牙等急等复苏经济的成员国，指责欧盟做得不足够，没能协助受病毒严重冲击的国家。

本届峰会主要围绕欧洲理事会主席米歇尔提出的7500亿欧元振兴经济方案进行讨论，其中包括5000亿欧元无偿纾困金与2500亿欧元贷款，帮助最迫切需要的成员国摆脱疫情所带来的经济危机。 德国、法国以及南欧国家支持这一方案，而荷兰，奥地利，瑞典及丹麦等国则主张减少振兴计划金额总量，并以贷款而非无偿发放的方式提供。

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