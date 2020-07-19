特朗普再次指责拜登“无法胜任总统一职”

美国总统特朗普接受媒体采访时再次指责民主党籍总统候选人拜登“无法胜任”总统职务。美国大选将于今年11月举行，民调处于劣势的特朗普拒绝回答是否接受民调结果，特朗普表示担心邮寄选票方式进行投票会增添舞弊行为。

广告 继续浏览后续

特朗普周日接受福克斯电视网（Fox）节目“福克斯周日新闻”，他表示，如果拜登在11月3日当选总统，拜登会“毁了这个国家”。

特朗普并在这次提前录制的采访节目中，对前副总统拜登做出几项指控，包括拜登将“对美国人课征3倍税金”以及取消警局经费等。

近期一项民调显示，民主党总统候选人拜登获49%的支持，领先获41%民意的特朗普8个百分点。特朗普对此表示，“这些都是拜登一派搞的民调”，他说“我并没有输”。特朗普并指责拜登“无法胜任总统一职”。特朗普说，身为一国元首，必须“精力充沛，强大睿智”。特朗普指，现年77岁的拜登大部分时间都待在特拉华州的住所中，“足不出户”。

在全美许多州疫情复燃的情况下，最新民调结果显示拜登的支持度攀升，且民众对特朗普应对疫情大流行的疑虑有所加深。

一份由《华盛顿邮报》及美国广播公司新闻网（ABC News）进行的最新民调显示，在全国登记选民中，拜登以55%的支持率领先特朗普的40%，拜登领先幅度多达15个百分点。

此外，美国累计超过373万人确诊感染新冠病毒，超过14万人死亡。过去一个月内至少9次打破单日最高确诊纪录，但特朗普否认美国的疫情恶化。 特朗普接受《福克斯新闻》访问时表示，最近出现的确诊和死亡数字都“有误导成分”。特朗普也不认同美国的新型肺炎死亡率在全球排第7高的说法。他说，据白宫获得的数据显示，美国应是全球死亡率最低的其中一个国家，而确诊人数增加是因为有更多人接受病毒测试，并非疫情变得严重。