美国防部长埃斯珀：中国是首要战略竞争对手

7月24日将迎来美国现任国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）上任一周年的纪念日。美国国防部在18日以“埃斯珀标记作为国防部长充满大事的一年”为题，发表了对他上任一年来的回顾性采访内容。

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埃斯珀在采访中指出，当他成为美国第27任国防部长后，他的首要使命是贯彻美国的《国防战略报告》（National Defense Strategy)，后者将中国与俄罗斯列为美国的主要竞争对手。他对此解释说，“我们正处于大国竞争时代。这意味着我们的首要战略竞争对手是中国，然后是俄罗斯”，但中国的麻烦更大，因为中国有足够的人口和足够大的经济体来取代美国。

埃斯珀表示，“我和任何了解中国的人都十分清楚，他们有取代我们的野心，肯定想在地区内取代我们，最好是在全球舞台上（将我们取代）”。美国的《国防战略报告》提到，“中国希望改写二战以来有效维护世界和平的国际秩序”。他续称，“一个单一崛起中的中国不会引发美国领导人们的忧虑，但一个在中国共产党统治下崛起中的中国则令人担忧”。埃斯珀指出，美国和盟友珍视个人主义和民众的选择自由，重视新闻自由、宗教自由和集会自由，因为制定了建立在规则基础上的国际秩序。但中国并不珍惜这些自由。

埃斯珀在采访中说，“他们把党置于首位”，“（中国）军队对党忠诚。我们的军队宣誓保护宪法。我们的志向非常不同…… 整体价值观念非常不同。如果我们不意识到中国构成的长期挑战和可能对我们构成的威胁，我们就可能发现我们生活的世界不同于我们希望生存的世界”。此外，他提到，相比中国而言俄罗斯对美国来说是稍微较小的挑战，但同样是全球的麻烦制造者，包括强占克里米亚，与乌克兰进行的战争，威胁北约盟国及向叙利亚和利比亚派兵等。

此前，美国司法部长威廉·巴尔16日在福特总统博物馆发表涉华讲话称，“中共在中国政府和社会的方方面面发起了一场精心策划的运动，利用我们机构的开放性来摧毁它们。”在讨论包括科技、医药和娱乐业在内的行业时，他描述了中国政府如何“进行经济闪电战”，目的是主导全球经济，取代美国成为世界头号超级大国。对此，中国外交部发言人华春莹在17日的例行记者会上回应指，“中国从来无意挑战或者取代美国，无意与美国全面对抗。”