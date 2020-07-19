许章润致函清华大学校友：吾人一日不死便一日呼唤

近日，被清华大学发文件给予开除处分的原该校法学院教授许章润最新向全体清华校友发表了一封公开信。他在信中谈到，在他34年的执教生涯中，有20年是为清华大学服务的，今次被开除公职，对他的教学生涯造成致命一击，顿时无法为生计。但他强调，“吾人一日不死，便一日呼唤。”

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经香港电台披露的这封来自许章润写给清华校友的公开信日期为7月19日。他在信中以中英文撰写，中文部分则主要是以文言文为载体。他开头在英文部分写道，“邪恶仍在破坏2020的庚子年 ”。他说，“对我来说，首先在7月6号被关押，然后清华大学剥去了我的职业身份和生活来源。我过去34年的执教生涯中有20年都是在清华度过的，但通过这一致命的打击，我的职业生涯被废止了 ”。

许章润随后在文中提到，对清华校友群体在如此情况下未将其放弃而感到荣幸。部分清华校友在得知他的境遇后通过网络发起募捐以向他作出大方的支持，至今已有504名校友参加了募捐并筹集款项达到10万多元人民币。他表示，虽然自己年近六旬，视力也有所下降，但他相信有能力可以继续工作，计划今后以写作谋生，并以坚持努力追求知识为目标。他表示，对校友们的善举深受感动，但自己个性硬朗，无法接受校友的慷慨，希望将款项捐助受水灾影响的灾民。

许章润随后在信中批评，当权者铺张浪费，但大多数民众仅勉强温饱。他写道，“时至今日，庙堂华奢，而同胞多数不过勉强温饱，苦力挣扎；官媒升平，其实半个中国泡在水中，风雨飘摇。”他描述称，“士人普遍委顿，善作靡靡之音，不甘寂寞；官场心灰意懒，上下虚与委蛇，只待弃舟。”他续称，“政体恶质不改，全球诸邦防范，早成孤家寡人”。许章润称，“而极权必败，自由终降临吾土，天意人心，如日月昭昭矣！”他说，“吾人一日不死，便一日呼唤。此为言责，也是天命。”他在文章结尾写道，“天快亮了……”，并再次对清华社群表示感谢。