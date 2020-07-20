三峡大坝不怕原子弹轰炸 越泡越结实 你信不信

中国长江流域洪灾严重，专家指新一轮大洪水或袭向三峡大坝。三峡水库是否加剧了长江流域的洪灾，三峡大坝是否存在溃坝风险的问题再一次被提了出来，为消解中国公众疑问，一些中国水利官员及专家出面解释，似乎仍难平息疑问。

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新华社7月18日报道说：三峡枢纽运行部门检测记录显示，三峡大坝发生“位移、渗流、变形等”，不过，新华社报道并未给出位移、渗流、变形的数据，而是强调“主要参数都在正常范围内”，“大坝挡水建筑物各项安全指标稳定”。官媒报道的重心虽在于强调各项参数都很“正常”，但无疑承认了三峡大坝发生了位移、渗流、变形等问题。

水越泡越结实？

『中国经济周刊』7月16日就“三峡溃坝说”采访中国工程院院士、水文学与水资源学家王浩。这位专家说，三峡大坝坝体不存在任何问题，他还表示这座大坝“会在100年内越泡水越结实”。

关于三峡大坝存在“变形”、“溃坝”的说法，他称这座大坝是依照抵御“万年一遇”的超大洪水而设计，即便遭遇超过每秒12.43万立方米的洪峰流量冲击，坝体仍固若金汤。

关于“变形”，他指三峡大坝在涉及允许范围内的“弹性变形”并不可怕。他称三峡大坝本身是混凝土重力坝，不但不怕长期泡水，其抗压能力反而会在100年内水越泡越结实，他甚至称，已经蓄水17年的三峡大坝，目前的混凝土抗压能力已远远超出设计标准，由当初设计的25兆帕提升至目前的43兆帕。

三峡集团总工程师张曙光也称，弹性变形并不可怕，关键要看是否在涉及允许范围内，他还说，三峡大坝有一套完备的安全监测系统，共埋设了1.2万多个仪器监测点，一旦有异常就会即可报警，怎么可能会出现网络照片上那么夸张的变形？

不过，旅居海外的水利专家王维洛则强调三峡大坝在变形，7月11日，他在美国之音采访时表示，三峡大坝是重力坝，几十个水泥块摆在基岩上、靠自身重力保持大坝稳定，所以肯定会发生位移的。之前他还对媒体表示，比起坝体变形，三峡大坝更为严重的是渗漏问题，坝体船闸四周的渗漏问题相当不乐观，当时由武警部队所负责的 船闸工程是施工最差、位移最大的所在，一旦溃堤，从大坝以下到上海、出海口将“全部完蛋”，他呼吁长江中下游居民应早有心理准备。

原子弹轰炸都不怕？

三峡大坝在核武器攻击下会不会溃坝，这也是一个经常提出的问题，中国水利发电工程学会副秘书长张博庭称，中国军方和工程部门从1959年至1988年就已考虑到了三峡大坝可能成为战争攻击目标的问题，最后确定了“最抗炸、不会溃坝”的混凝土重力坝型。

这位副秘书长下面的说法更惊人：“退一万步说，假如原子弹直接命中大坝，后果也只是把大坝炸出一个大缺口，相当于几个关不上的大闸门而已，不可能发生整个水库瞬间滔天倾泻的毁灭性溃坝。”

三峡大坝不能包打天下

一些中国公众质疑三峡水库是否加剧了重庆、武汉等上下游的洪灾，英国广播公司引述中国工程院院士、水文学与水资源学家王浩表示，三峡水库只能保长江中下游主流河道的防洪安全，不能解决支流洪水的问题，支流的洪水只能靠支流上的水库来调控。此外，长江中下游很多地区的严重内涝，暴露出自身的排涝系统跟不上，不能归咎于三峡大坝。

另外，中国水利部长江水利委员会副总工程师陈桂亚接受官媒新华社专访，就有关为什么有了三峡工程，长江防汛还这么紧张的问题，他的解释是三峡工程是长江防汛体系中的骨干工程，但无法“包打天下”。