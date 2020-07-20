中国外交部发言人汪文斌首秀 恐美国切割中共与中国

中国外交部新任发言人汪文斌20日首次主持例行记者会，其实并无特殊之处，一如其他发言人忙着谴责他国干涉内政，但他着意反驳美国将中共与中国区分看待引起注意。

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美国国防部长埃斯珀18日表示，中国的崛起不会让美国领导人担忧，但中国共产党统治下崛起的中国令人忧虑。

记者就此提问时，汪文斌如同外交部其他发言人一样，批评美方一些人“总是从冷战思维和零和博弈的角度去看待中美关系，鼓吹围堵打压中国”。

汪发言人的重心却是针对美国区分中国和中共的言论而来，他称，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，中国共产党是中国发展振兴的根本保障；美方应当尊重和接受中国共产党受到中国人民拥护和支持的现实，不应诋毁中共、挑拨中共和中国人民的关系，“在国际上制造意识形态对立”。

有分析指出，在『纽约时报』日前引述白宫消息人士指美国正在研究禁止中共党员及亲属入境美国后，北京对区别中共与中国，以及中共与中国人民的做法特别敏感。

『北京之春』荣誉主编胡平分析，有关美国要禁止中共党员入境的传言，传达出美国政府“区分中国和中共的”意思。

中国外交部发言人华春莹17日反驳说：美国此举如果属实，就是选择公然与14亿中国人民作对，在她看来，“这完全违背了中美两国人民的意愿和21世纪潮流”

被视为北京政权传声筒的『环球时报』总编胡锡进则拼命地向美国当局解释“中国共产党是谁”，“中共是马克思主义与中国国情相结合的产物”，“中共也面临复杂的一面”，但还是别幻想把中共从中国人民中间“摘出来”。他的环球网说，这道禁令涉及2.7亿人，现实上很难执行，美方如果真的这样做，比中美断交更严重。甚至更恶劣。

但微博上网民的评论与华春莹和胡锡进的期待显然有别，有位网民说，明明针对的是一亿党员，“怎么就是和14亿中国人民作对了？” 还有的表示，“完全违背违背中国人民意愿我信，这个完全违背美国人民意愿是怎么想出来的？”“别扯上我，我不是你们权贵口中的人民”。

近来，特朗普政府官员在表述中国和中共以及中国人民时含义越来越明确，而在中共当局的表述中，中共即中国，中共就是全中国人民的代表，美方的相关表述越来越引起北京的警惕。

去年10月30日，美国国务卿蓬佩奥在纽约哈德逊研究所发表演说时表示，美国现在终于认识到，中共对美国的价值观持敌视态度，但他十分清晰地把中共和中国人民两者区分开来，表明热爱自由的中国人并不热爱中共践踏人权的列宁主义政党的独裁治理模式。11月8日，蓬佩奥在柏林参加柏林墙倒塌30周年纪念活动时再次声明，美中对立只是美国与中共的对立。他说，“美国与中国的冲突，是与中共的冲突，不是美国与中国的冲突”

一些分析人士指出，中共把自己与人民绑在一起、把一个党和国家绑在一起，煽动民族主义情绪，这是一个一贯的洗脑手段。美国区分中国与中国人民，是一个很有智慧的策略。