临近元朗7.21大批警察“喷椒”镇压游行又围捕四名区议员

去年7.21一批穿上白衣的凶徒在元朗地铁站和车厢内向手无寸铁的地铁乘客肆意殴打，在场的便衣警员视而不见，造成多个平民百姓受伤，其中包括到场了解的立法会议员林卓廷。事件震动国际，纽约时报特别为事件制作视频解析全程经过。有民众在昨天（19日）发起7.21周年游行，当局出动大批警员镇压，肆意向群众施放胡椒喷雾，中招者包括采访的记者，并拘捕了四名区议员和票控多名其他区议员。

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参加这次“元朗 721 一周年游行”有多名区议员，包括伍健伟、岑敖辉等人，他们先在元朗西铁站地面会见传媒交待游行安排，随后于YOHO商场中庭手举“警黑勾结”纸牌，警方两次到场截截查及票控十多名区议员，期间一度使用胡椒喷雾，多名区议员及记者“中椒”。

天水连线四名区议员傍晚起游行往朗屏方向，警方途中于元朗又新街举蓝旗并截停游行，随后以涉嫌组织未经批准集结拘捕四人。

防暴警下午2时许已于元朗西铁站地面，即游行集合的位置，截查多名身穿反光衣或挂有证件的人士，警方指截查理由是“不肯定你是否记者”，又一度拉起封锁线，要求所有在旁拍摄的记者进内截查。所有人士被警方记下资料后获放行。

据网媒立场新闻报道，警员之后指现场人士违反限聚令，并拉起封锁线将七名区议员包围，包括元朗区议员伍健伟、林进、侯文健、区国权、陈树晖、梁德明及荃湾区议员岑敖晖。他们被警方截查近1小时后于下午3时半多获释，他们都被指违反限聚令而遭票控。

近下午3时左右，即在区议员被截查期间，元朗站外有一男一女身穿“天水连线”上衣并举起“警黑勾结”的标语，他们随即被警方拉入防线，引起在场人士不满，有记者上前拍摄被警方不断要求后退，引起碰撞，混乱之中警员施放胡椒喷剂，区议员陈惠彬、关俊笙及多名记者“中椒”，有传媒联络组的警员都受到波及。

警方随后预告将不再作警告，会以违反限聚令票控在场所有人士，并扩大封锁线范围前后包围记者，要求查核记者身份，“不能出示记者证全部告599g (违反限聚令）”。

警方事后在面书发文，指元朗西铁站附近有人群集结，涉嫌违反限聚令。警方先后向集结群众发出警告，但仍然有人拒绝听从警方指示离开，遂向八名涉嫌违法的集结者发出传票。

下午近4时，多名区议员获放后后，伍健伟、张秀贤等区议员手举“警黑”、“勾结”纸牌由元朗西铁站步行至YOHO商场，并于中庭停留，其后再有多名区议员陆续到场，包括王百羽、张可森、黎国泳及吴玉英等，呼吁毋忘 7.21 事件，多名巿民在场旁观。

大批防暴警员随后到场驱散，再次截查与票控在场过十名区议员，又随后截查立法会议员朱凯迪及新界东立法会民主派候选人何桂蓝，他们被搜袋后放行。警方在4时透过话筒，呼吁商场中庭“多于四人”的聚集人士离开，否则会被票控，并形容有市民在现场作行为属喧闹性。YOHO商场中庭附近多家商店经落闸，暂停营业。

警方截查期间，现场有市民高呼“光复香港，时代革命”的口号，警方随即出动“紫旗”，警告市民的行为有可能违反港区国安法，警方推前封锁线进行驱赶，并人群推离YOHO商场中庭，途中遇上窄路，警方与在场人士出现碰撞，区议员林进被两名警员高举胡椒喷剂警告。