你来我往：传台湾拒向香港驻台办事处人员续发签证

香港驻台办事处成立，时任香港财政司长的曾俊华特别出席台北的开幕仪式

来而不往非礼也。根据台湾传媒报道，台湾驻港办事处代理处长高铭村因拒签“一中承诺书”被迫离港后，台方亦采取相应的“报复”行动，近日不再向香港驻台办事处，即香港经济贸易文化办事处的人员续发工作签证，据悉已有香港驻台人员因受影响而回港。

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立场亲中的台湾旺报报道，台方已不再向香港驻台办事处的人员核发新的工作签证，目前已有驻台港办人员受相关事件影响，工作签证到期无法续签而离台。

去年香港爆发反修例运动，台湾总统蔡英文拟定政策援助港人迁台，引起中共极度不满。国台办发言人马晓光批评台湾当局，认为香港的繁荣不容任何分裂势力干扰破坏，形容台湾是“趁火打劫，搬弄是非”，又“引黑暴势力人台只会祸及台湾民众，搬起石头砸自己的脚”。

陆委会发言人邱垂正表示，有关台港交流互动，台方秉持台港双方既有共识规范和“平等、互惠”原则。稍后，陆委会再以书面回应台湾中央社提问指，近年台港相关互动所衍生的问题，一直透过台港经济文化合作策进会、港台经济文化合作协进会向港方表达，从未提出超出双方换文共识外的要求；但始终未获港方正面回应，甚至提出不合理的限制。因此，陆委会指出，基于平等及互惠考量，“我方须有所作为，以维护国家尊严。”

香港经济贸易文化办事处2011年在台成立，除了一名办事处主任及其私人秘书外，还有2名副主任，分别负责文化及策略发展及投资推广，另一名是经贸关系总监，底下还设有高级新闻主任、行政主任、投资推广经理及经贸推广经理，总共有9人。

知情人士表示，目前有讨论香港拒发签证给台方官员，台方就不延长的方案，但确切人数要看签证日期是否到期。

台湾驻港办事处设置5名组长，原本处长无法到任，由其中一名组长高铭村代理，但近期因拒签承认“一个中国”切结书，工作签证到期离港；另2名组长周家瑞、李晋梅也因签证到期先行返台。目前驻港办事处只剩经济组长倪伯嘉。

香港经济贸易文化办事处成立的背景是。两岸在2010年签订海峡两岸经济合作框架协议后，关系改善，港台经协商后，同意成立驻台经贸文办，推动港台两地的文化经贸交流与合作，并协助在台港人或就读的港生等。

根据立法会财委会文件，政制及内地事务局在2011年10月，向立法会申请开设一个首长级乙级政务官职位，担任驻台经贸文办主管。

资料显示，经贸文办于2011年12月19日在台北正式设立，首两任主任分别是梁志仁（2011年12月－2015年8月）和郑伟源（2015年8月-2018年7月），但自2018年中至今悬空，一直由副主任朱浩代理。

政制及内地事务局长聂德权今年4月时曾表示，香港驻台办事处主任一直有人署任，但仍未寻觅到合适人选，当局会继续按机制寻找合适人选。聂德权说，位置悬空不理想，但强调当局一直积极促进两方的交流工作。