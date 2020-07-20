台湾推反制措施港驻台官员签证期满不续发并警告有后续

由于港府要求台湾派驻香港的官员必须签署「一中承诺书」才续发签证，导致台湾官员签证到期，无法续留香港，陆续被迫返台。针对这件事，台湾今天采取了反制措施，在香港驻台办事处人员工作签证期满时，也不再续发签证。台湾宣称，基于平等互惠原则，必须反制，以维护国家尊严。

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台湾驻港办事处代理处长高铭村上星期五(16日)被迫返回台北，就是因为签证到期，又拒绝签署「一中承诺书」，导致港府不肯续发签证，而被迫离港。也因为这个原因，台湾驻港办事处的五位组长，现在只剩一位在任。

台湾陆委会昨晚表示，长期以来，台湾竭力维持台港良性互动，一直以保障两地民众权益，提供最完善的服务为宗旨。近年台港相关互动所衍生的问题，一直透过策进会及协进会向港方表达，也从未提出超出双方换文共识以外的要求，但始终没有获得香港的正面响应，甚至对台湾提出不合理的限制。陆委会强调，基于平等及互惠考虑，台湾须有所作为，以维护国家尊严。

台湾官员透露，不再续发香港驻台人员签证是「对等反制」的第一步，此外，还研议了多种反制措施，香港必须考虑这些可能的措施，带来的影响和不便。

官员并强调，台湾驻港机构是经过台港双方协商并换文同意设立的，香港应依双方协议，保障台湾驻港机构不受任何政治干扰，否则就是为台港关系和交流设置障碍。

如果台港双方互不退让，到明年初，双方编制人员都将所剩无几，代表处势必难以正常运作，到时该怎么办呢？台湾一位决策高层说，虽然不愿见到，但最坏的情况台湾都有预备方案，各种可能性都经过沙盘推演，包括全面检讨港澳关系条例等。