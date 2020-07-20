新西兰朝野两党一样“红”均被揭发收取中共捐献

据南华早报报道，新西兰两个主要政党因卷入拿取中共的政治捐献而受到调查，事件引起外界对政党接受捐献来源的关注，以及是否会干扰国家的民主制度。

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新西兰“严重诈骗办公室”星期一表示，目前正对总理阿尔登（Jacinda Ardern）的工党在2017年所接受的捐献。

该办公室并无进一步透露详情，但工党披露曾经透过一场由某华人社区组织举办的拍卖会，收取了一笔捐款，而这个组织的创办人被指与中国共产党关系密切。

类此的筹款项目已经引起警方关注和调查，而工党和传媒的报道暗示，透过拍卖会筹款这个活动，成为警方调查的重点。

报道指，上述华人社区组织创办人张乙坤目前已经需要面对早前被指向新西兰的反对党作出违法捐献。

新西兰严重诈骗办公室（Serious Fraud Office简称SFO）今年2月起诉新西兰国家党前议员罗斯，以及华人社区领袖张乙坤在内的三名华商。严重诈骗办公室指张乙坤为中共在新西兰的代理人，透过张乙坤一案，将多名政界重要人物拉下水。该办公室又批评新西兰并没有针对外国代理人和中国渗透作出有力反制。

南早引述新西兰 Otago大学选举法律教授吉迪斯（Andrew Geddis）说，SFO的行动是史无前例的，显示“坏蛋”不只是一两个人，而是属于制度性问题。他说：“问题显示多个政党或地方参选人为了筹集捐献而不问来源和后果。”

SFO虽然没有披露调查工党的详情，但该党的党魁沙宝（Claire Szabo）说，两名卷入国家党违法捐献的华裔商人郑时佳及郑恒佳，也曾向工党捐过钱。

工党表示，郑氏兄弟2017年及2018年捐钱的数目，均低于法律准许的1.5万元新西兰元，因此没有记录在2017年工党的选举报表。在2017年选举之前，工党曾收取新西兰潮汕总会6万元新币，该总会又张乙坤创立，而郑恒佳是该会的主要理事。