欧盟领导人布鲁塞尔“马拉松式峰会”有望就重振计划达成协议

欧盟27国领导人在布鲁塞尔经过4天“马拉松式峰会”密集磋商后，终于有望在周一晚就疫情后的重振计划达成协议。法新社消息，欧盟委员会主席米歇尔表示，对签署协议抱有信心。

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法新社消息，欧盟各国领导人在如何构建庞大的复苏基金，以及为受益成员国设定的附加条件方面存在分歧。为了最后达成协议，米歇尔将向欧盟各国领导人提交一份有关恢复计划的修订提案。

据法新社提前得到的提案文本，无偿拨款的协议原本提议的5,000亿欧元下修到3900亿欧元。直到周日晚间，反对5000亿无偿拨款的北部国家仍坚持“3,500亿欧元是极限了”。欧盟执委会将代表成员国在资本市场上筹集用于复苏基金的7,500亿欧元，资金将主要流向受冲击严重的地中海沿岸国家。其中，3500亿欧元以贷款的方式发放。

米歇尔提出的修订方案主要将无偿捐款数目减少，旨在向“节俭”国家，包括荷兰，瑞典，丹麦，奥地利和芬兰“做出姿态”。这些国家曾威胁拒绝签署这项庞大的振兴计划。

路透社报道，此次欧盟峰会虽然比20年前在法国尼斯举行的欧盟峰会短了一些，但突显出欧盟南北之间的鸿沟。 被称为“节俭的”北欧富裕国家在峰会期间推动成立一个规模较小的复苏基金，并试图就拨款与可偿还贷款之间支出的分配方式设限。

而意大利总理孔特指责荷兰及其盟国奥地利、瑞典、丹麦和芬兰进行“勒索”。 荷兰首相吕特的立场反映该国的政治现实，荷兰选民对于依照比例计算，荷兰成为欧盟预算最大的“净贡献国“之一感到不满。

欧盟委员会主席米歇尔周一表示，振兴计划的修订方案是“欧盟各国共同努力的结果”。