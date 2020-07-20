美国商务部再制裁11家侵犯新疆人权的中国企业

美国商务部周一以侵犯新疆少数民族人权为由，对11家中企祭出制裁。这是继财政部制裁包括新疆党委书记陈全国等多名中共高官后，美国再一次针对新疆人权侵害祭出制裁。

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《中央社》援引美国商务部发出新闻稿指出，商务部工业与安全局（BIS）在实体清单中增加11家中国企业，因为这些企业配合中国政府侵犯人权、大规模任意拘留、强迫劳动，并对新疆维吾尔自治区穆斯林少数民族强制收集识别数据。

美国商务部长罗斯谴责北京强迫劳动与收集分析DNA以压制其公民。他表示，“今天的制裁行动将确保美国的商品与技术不会被中共用来欺压穆斯林少数民族”。

周一被加入实体清单的11家中国企业中，9家被指控涉及中共针对新疆少数民族强迫劳动。包括昌吉溢达纺织、合肥宝龙达信息技术、合肥美菱、和田浩林发饰品、和田泰达服饰、今创集团、南京新一棉纺织、南昌欧菲光科技与碳元科技。新疆丝路华大基因科技与北京六合华大基因科技2家企业，则是涉嫌协助採集与分析维吾尔与其他穆斯林少数民族遗传分析。

在此之前，美国商务部工业与安全局已分别在2019年10月与今年6月的两次清单中，列明37家中国企业涉嫌在新疆侵犯人权。 这也是美国行政部门2周来第2次针对新疆少数民族人权遭到中国官方迫害的制裁行动。

美国国务院与财政部9日基于“全球马尼次基人权问责法”，以涉及严重侵犯新疆少数民族人权为由，将陈全国、前新疆政法委书记朱海仑、新疆公安厅厅长王明山及前新疆公安厅党委书记霍留军4位前任及现任中国官员，以及新疆公安厅列入制裁名单。