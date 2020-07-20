蓬佩奥出访伦敦 聚焦中国、香港及5G发展

英国周一继加拿大、澳大利亚之后，宣布中止与香港的引渡协议。据消息人士称，美国也计划跟进。法新社报道，美国国务卿蓬佩奥今天访问伦敦，中国的电讯设备及华为将是美英领导人讨论的议题。

广告 继续浏览后续

在英国宣布中止与香港间的引渡协议后，美国国务卿蓬佩奥周二将访问英国。此次行程的议题包括中国问题，5G网络发展和英国脱欧后的自由贸易协议。

美国国务院的声明表示，蓬佩奥在伦敦期间，将与英国首相约翰逊和外交大臣拉布会面，商讨全球重要事务，包括应对新冠病毒的经济复苏计划，与中国和香港有关的事件，及美英两国正举行的自由贸易协议会谈。

法新社报道，美国国务卿蓬佩奥预计周二访问伦敦，中国的电讯设备及华为问题将是蓬佩奥与英国领导人会讨的议题。蓬佩奥在之前的新闻发布会上表示，他将前往英国和丹麦进行短暂访问，中国“对全世界自由人民的威胁”将是主要议程。他说，他预计还将讨论华为的问题。

英国周一宣布，中止与香港间的引渡协议。英国外交大臣拉布在英国国会表示，“英、港间的引渡协议立即中止，同时英国对中国实施的武器禁运扩大到香港”。一般认为，英国此举将英中因“港区国安法”实施所产生的争议加剧。

拉布并表示，“除非出现明确且强有力的保障，足以防止自英国引渡出境的机制被港区国安法滥用，否则我们不会考虑恢复这项引渡协议。” 这对英国前首相卡梅伦2015年所称英、中关系的“黄金时代”构成了另一个致命打击。 伦敦律师事务所合伙人瓦莫斯指出：“香港与英国间的引渡案极为罕见，所以这只是个象征性姿态，但却是个非常重要的姿态”。

另外，美国刊物《外交政策》（Foreign Policy）此前引述消息人士报导，美国总统特朗普政府正准备中止与香港的引渡协议，“可能在几周内做出决定”。 消息称，联邦众议院外交委员会共和党首席议员麦考尔表示：“中共已摧毁中港司法系统间的法律防火墙，将美国人引渡至当地不再安全，他们在中国境内将有可能面临虚假的起诉及审判”。

《中央社》回顾，港区国安法6月底生效后，加拿大3日率先宣布暂停执行与香港的移交逃犯引渡协议，并禁止向香港出口敏感军用物品。加拿大外长商鹏飞表示，港区国安法“是在秘密过程中通过颁布，未经香港立法、司法机构或人民参与，违反国际责任义务”。 而澳大利亚总理莫里森9日也宣布一系列支援香港人民的措施，包括延长签证效期及修改引渡协议。他说，澳洲中止与香港之间的引渡协议，因为港区国安法“构成（香港）局势根本上的改变”。澳大利亚并提醒在香港的澳洲公民，在“定义模糊”的港区国安法之下，要留意被拘留的风险。 报道称，欧盟和各成员国将采取具体行动，支持香港的自治和自由。欧盟国家也考虑跟进加拿大与澳洲，暂停与香港的引渡协议。 另外芬兰外交部长也表示，芬兰不应实施与香港的引渡协议。新西兰也说正在检讨与香港的引渡协议。