默克尔访华时亲自为wirecard说项

据德国《明镜》周刊报道，德国总理默克尔去年访问中国时，曾亲自出马，为wirecard 进入中国市场说项。

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默克尔去年九月6到7日访问中国时，曾亲自为现已因假账丑闻破产的德国科技服务公司wirecard进入中国市场说项。德国政府发言人周一证实了这一消息，但没有透露具体的谈判细节，并表示默克尔当时对该公司正受到调查不知情。

政府发言人还表示，原则上，总理出国访问时，总会为德国企业出力。

《明镜》周刊上周首先爆料说，默克尔去年访华时，曾为wirecard打入中国市场说项。今年六月底，该公司不得不承认，资产负债表上19亿欧元余额不翼而飞。随后，公司股票猛跌，并很快宣布破产。据德国《商报》报道，该公司前董事Jan Marsalek仍在逃亡中，目前藏身莫斯科。但俄国表示不知情。

据媒体报道，去年6月，德国财政部告知中方联系人，wirecard有意进入中国市场。但财政部长朔茨此前已被告知，wirecard因账务有问题，正在接受调查。

德国联邦议院金融委员会计划下周三举行一次特别会议，澄清有关wirecard 丑闻中的政治责任。为此，会议将邀请财政部长朔尔茨和经济部长阿尔特迈尔参会。

绿党金融政策专家巴亚兹表示，总理在海外为一家德国企业说项本身并不是问题。 “问题是她在说项时，早就应该得到相关部委和官方机构的警告了。这件事只能说明半瓶醋主义盛行。”