7月以来洪涝灾害已造成中国2385.7万人次受灾

据中国应急管理部7月19日发布的消息指，7月份以来，洪涝灾害造成江西、安徽、湖北、湖南、重庆、贵州等24省（区、市）2385.7万人次受灾，31人死亡失踪。

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综合消息显示，相关洪涝灾害还导致203.9万人次紧急转移安置；1.6万间房屋倒塌，15.1万间不同程度损坏；农作物受灾面积2478千公顷；直接经济损失643.9亿元。与近5年同期均值相比，紧急转移安置人次上升53.6%，因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量和直接经济损失分别下降82.0%、78.3%、5.9%。

据中新社报道指，长江中下游省份江西洪涝灾情加重。截至当地时间19日16时统计，洪涝灾害已导致该省699.9万人受灾，直接经济损失202.2亿元人民币。7月以来，强降雨持续袭赣，江西境内多条河流及鄱阳湖先后多次发生编号洪水和超警戒洪水，多站点水位甚至超保证、超1998年、超历史。

最新统计数据显示，截至19日16时，7月6日开始的洪涝灾害，已造成江西699.9万人受灾，紧急转移安置69.9万人，需紧急生活救助28.8万人，农作物受灾面积659.7千公顷，倒塌房屋937户1847间，直接经济损失202.2亿元人民币。

此外，据新华社报道称，截至20日8时，环洞庭湖区共有23个水文（水位）站超过警戒水位，超警站点比18日增加7个。这也意味着时隔一周后，环洞庭湖区再次全面进入水位超警戒状态。目前，环洞庭湖区各站水位仍呈上涨态势。20日8时，洞庭湖出湖控制站城陵矶站水位34.24米，超警戒水位1.74米，较19日8时上涨0.21米；西洞庭湖常德市安乡站水位38.28米，超警戒水位1.28米，较19日8时上涨0.72米；南洞庭湖益阳市沅江站水位35.07米，超警戒水位1.57米，较19日8时上涨0.22米。

湖南省水文局预测分析，受长江来水持续增大等因素影响，洞庭湖水位正在缓慢上涨，城陵矶站将在21日-22日出现超保证水位。此外，根据当前水库调度及流域雨情、水情等，预测21日-22日西洞庭湖、南洞庭湖部分控制站的水位将维持超警戒水位，且会继续上涨。