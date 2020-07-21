中国可能在哪些领域报复英国

北京强行推出港版国安法，英国采取了包括排除华为参与英国5G建设，暂停与香港引渡条约，准备为三百万港人在英国定居开辟方便之门等一系列反击措施，英中关系目前剑拔弩张，北京威胁英国当心后果。官媒『环球时报』更指北京完全可以制裁英国汇丰银行和捷豹路虎，法新社就此分析北京可能对英国采取的几种报复手段。

广告 继续浏览后续

贸易

北京可能对英国出口产品关闭大门，就如之前在刘晓波获得诺贝尔和平奖之后，中国禁止进口挪威三文鱼那样。

连续四年英国对华出口稳定增长，去年，英国向中国出口相当于340亿欧元的物资和服务类产品，打破了记录。

中国是继欧盟和美国之后，英国的第三大客户，2019年，英国对华贸易赤字相当于200亿欧元，其中只有服务类产品盈利，金额相当于35亿英镑。

英国黄金 中国通讯

用于纳米技术的黄金，石油类产品，汽车，医药品是中国去年从英国购买最多的产品。这四大领域占据了英国对华出口比例的66%。

在服务领域，法律，会计，咨询，以及旅游和交通，根据2018年的统计，中国需求量最大。

服务领域的活动为英国带来了大约28亿英镑的收入。

2019年，中国向英国出售的主要是通讯设备，占英国购买比例的16%，但华为从今以后已经被排除出英国市场，去年英国还向中国出口了大量制造品，包括玩具以及办公用品。

英国大企业进入北京的瞄准镜

一些英国大企业非常依赖于中国，比如阿斯利康制药，该公司在中国获得大约20%的营业额，中国是除美国以外该公司的第二大市场。

中国市场消化了20%的捷豹路虎汽车。

英国银行诸如渣打集团预计三年内在中国投资400亿美元，去年在中国以及北亚地区实现了40%的营业额。

它的竞争对手，与中国有历史关系的汇丰银行，在香港雇佣30000万职员，公开表态支持港版国安法。

教育和旅游

在新冠疫情爆发之前，大约有12万中国留学生在英国读书，他们付出高昂的学费，成为英国大学重要的经济来源。

根据英国旅游当局，2019年，有88万中国游客访问了英国。

这些都可以被中国拿来施压。

比如，在与澳大利亚关系日益紧张之时，中国政府要求其民众和大学生避免前往澳大利亚旅游和读书，理由是澳洲出现了针对华人的“种族歧视”。

核电

不过，英国手上还是有一张可观的牌：存在着批准中国广核集团在英国建设核反应堆的可能性，但这已引起诸多英国政治人物的愤怒，他们反对中国参与敏感的核电建设。

英国『金融时报』报道称，核电领域似乎将成为英国与中国的下一个摩擦点。