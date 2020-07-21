习近平不露面 北戴河很平静

往年这时候，中共领导人到北戴河度假或者开会的消息不断，今年表面很平静。

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七月初，北戴河一带，就会发出禁行限飞的通知，今年似乎没听说。一年一度的中共领导人北戴河会议，开不开了？或者叫领导人休假，休不休了？

的确，洪水滔天，长江二号洪峰刚通过三峡库区，另外一个更大的洪峰可能在近日来临，整个南中国，官方报道，已经两千多万人受灾，水淹的城镇、村庄、比比皆是。习近平难道放心不下？

可是，习近平并未去灾区视察，他在北京发出了指示，强调了抗洪形势严峻，但民间有很多议论，作为回应，新华社在关于中共日前召开的一次常委会报道称，习近平早在两个多月前就对抗洪做了指示，尽管大洪水是在六月二号以后才到来的。

中国公众还是希望他去视察水灾，慰问灾民，这从他们在网络上一遍一遍贴出江泽民、胡锦涛，温家宝视察水灾的照片可以看得出来，他为什么至今无动于衷？

今年是个多灾之年，中国爆发了新冠疫情，这场疫情后来蔓延到世界，现在还在泛滥，但是中国早已控制住了疫情，两会时，党中央已经宣布取得抗疫的胜利，尽管后来北京新发地出了点事，新疆现在也有点疫情，但远不能跟一月二月的规模相比。

经济的问题比较大，第一季度经济增长负6.8%，第二季度虽然扭负为正，3.2%，上半年总体经济仍然处于负增长。今年两会首次没有订出年度经济发展目标，因为形势险恶，走向不明。经济后果同持续两年的中美贸易战，同香港危机，同新冠疫情都有关系。新冠疫情造成全球经济危机，没有多少订单，中国的外贸形势异常严峻。

但是习近平今年面临的最大问题恐怕是香港问题，香港问题去年也很大，但今年更大，去年是反送中，今年北京想一劳永逸，彻底解决类似反送中那样的港人与北京的大对抗，干脆取代香港，制定了一个港版国安法。

这个法推出后，北京威胁香港，几乎一步到位，港版国安法给北京派驻国安机构赋予港府不能管辖的权力，国安法有些条文，几乎可以追究世界各个角落的涉案者，只要他被视为涉嫌犯了港版国安法。有人形容，北京从此也要“长臂管辖”了。

法力无边，权力天大，但是，此法一出，习近平的中国跟整个西方世界翻了。美国推出『香港自治法』，准备制裁涉港事务的中港高官，职务最高的官员可能包括中共常委韩正。

纽约时报引据白宫几位消息人士，美国正在研究封杀中共党员及家属入境美国的可能性，最终落实的可能性有多大，至少，美国要把中共与中国以及中国人民区别对待的意图十分明显。

北京轻视中英联合声明，港版国安法等于吞噬了该声明奠定的一国两制框架，大约北京没想到，英国在港版国安法推出后，对北京越来越强硬，首先表示将承担对港人的历史义务，为大约300万港人提供在英国长居、工作、入籍铺路，接下来就彻底把在英国经营多年的华为排除在英国5G建设之外，刚刚英国决定，立即、无限期暂停与香港的引渡条约。英国的做法将对北京与西方的关系产生重大影响。

美国与中国的对抗越来越明显，越来越直接，美军双航母日前再次开进南中国海，侦察机贴近广东飞行。

中国与美国关系这样坏，西方对中共本质的体认从来没有这么深刻和一致，这与习近平剑拔弩张不韬光养晦有关。长远讲，对西方不是坏事，对中共，无非就是显示了真实面目。中联部前副部长周力7月份建议中共做好应对外部环境恶化的六大准备。其中有要做好中美关系恶化加剧、斗争全面升级的准备，其次要做好应对外部需求萎缩、产业链和供应链断裂的准备。还有一条是要做好与美元脱钩的准备。这幅前景够阴暗的了。

半个中国泡在水中，灾民在受难，习近平为什么还不出现？中央社一则分析称：有中国海内外学者对习近平的表现不约而同解释，习近平掌控至高无上的权力，集决策于一身，但是疫情、美中关系、国际处境、香港等问题，让他陷入“决策疲劳”及“执政困难期”，或许可能产生逃避及恐惧心态。

至于北戴河休假的问题，亲北京的多维则称，在疫情造成中国多个政治议程形式和时间改变的背景下，中共高层取消2020年的北戴河休假并非没有可能。