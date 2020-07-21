法国参议员 André Gattolin：欧盟将在年底通过欧盟的马格尼茨基法案

中国新疆维族人的命运日益受到国际舆论的关注，法国舆论近日不断向政府施压，呼吁总统以及政府就维族人问题做出公开表态，长期关注新疆以及西藏议题的法国参议员安德烈 嘎多伦（André Gattolin）就此议题接受了本台的专访，他在访谈中披露欧盟应该在年底之前推出欧盟的马格尼茨基法案。

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法国媒体近日刊登多篇流亡法国的中国维族人的见证词，引发法国舆论哗然。法国解放日报今天头版的巨幅标题更是令人震惊：维吾尔族人正被种族屠杀。法国舆论近日不断向政府施加压力，呼吁尽快就维族问题表态。法国欧洲议员格律克孜曼（Raphael Glucksmann）周一发推文要求马克龙尽快就此做出回应，他说，倘若马克龙继续就维族问题保持沉默，那么，今后他就不要再提什么普世价值，共和国自由平等等理念。同格律克孜曼一同是国际中国问题议员联盟（IPAC）的成员的法国参议员安德烈 嘎多伦（André Gattolin）多年来关注新疆维族人以及流亡藏人的命运，针对法国以及欧洲可以如何在维族人问题上向北京施压，他向本台表示：

“针对中国境内的维族人问题，确实北京对他们的镇压活动已经延续了几十年，最近几年来更是加大了力度。北京不仅在新疆修建了大规模的再教育营，并且将维族人强迫迁移，另外，最新的调查显示，当局对维族妇女进行强迫节育，目的是为了减少维族人的人口，使他们在新疆人口中占少数。所以，诸如此类的行为符合国际有关种族屠杀罪行的定义的相关标准。美国政府对新疆官员的制裁依照的是六年前制定的马格尼茨基（Sergei Magnitsky），该法案的名称来自一位死于俄罗斯监狱酷刑的一位俄罗斯司法工作中的名字。该法案允许禁止侵犯人权的官员踏入美国国土并且没收他们在美国的资产。欧洲仅有英国以及几个北欧波罗的海国家拥有同样的法令，目前欧盟正就类似的法案展开磋商，协商目前已经进入最终阶段，匈牙利是目前唯一反对通过此一法案的国家，预计在今年年底之前欧盟将就上述法案达成一致。一旦获得通过，倘若欧盟领导人确实有政治意愿的话，欧盟就可以同美国一样，在维族人问题上对中国政府领导人实施制裁。”

另外， André Gattolin 参议员还就香港议题以及法国是否应该废除与中国签署的双边引渡协议回答了本台的提问。从一开始就反对此一引渡协议的参议员呼吁法国政府取消至少中止该协议的实施。协议实施以来，法方向中方共引渡了四人。他还披露中方并未遵守法中双边协议，曾经无视法国主权，在2017年二月派情报人员在法国国土强行带走中国公民，法国对这位在法国国土被强迫失踪的中国人至今没有任何消息。