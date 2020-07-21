美参院报告控中国借科技崛起发展“数位威权主义”

美国联邦参议院周二发布报告指出，中国正利用其科技崛起来发展“数位威权主义”，在中国和全世界进行监控和资讯审查。

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《中央社》消息，这份报告由参院外交委员会民主党籍首席议员梅南德兹（Bob Menendez）领衔，并由民主党幕僚撰写。内容提到，中国利用人工智慧（AI）和生物辨识等技术，追踪人民并控制资讯。

目前华盛顿和北京关系正日趋紧张，美国总统特朗普不仅将新冠病毒疫情怪罪中国，指为“中国病毒”，还在贸易、人权以及北京在南海建立军事设施等议题上升高双方对峙。

此外，美国也一直敦促盟邦排除中国电信设备商华为参与5G网络建设，认为这家公司会带来安全威胁，并准备对华为和其他中国企业实施制裁措施。 美国参议院的这份报告，讨论到北京祭出新法强化对资讯的控管，且开发技术支援相关监控措施的企业，也获得中国政府大量投资。

报告说，中国利用输出数位科技来提高对其他地区的影响力，并试图在世界贸易组织和世界卫生组织等国际机构扩大势力。 报告表示：“中国正在执行长期计划，以称霸数位世界”。报告还指控北京的目的是破坏民主制度和价值。 报告建议美国政府采取行动反制中国崛起，特别是国会采取相应行动，包括立法创设公家和民间联手成立的财团，负责开发取代中国5G技术的美国技术，以及设立“促进数位权利基金”，反制中国大规模监控。

此外，报告支持成立一所网络军事服务学院，并建议美国总统带领各国组成联盟，共同合作对抗中国。