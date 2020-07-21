美司法部起诉两名对新冠病毒研究机构发起网络攻击的中国黑客

美国政府周二透露，美国司法部起诉了两名中国公民，这两名中国人被控与中国政府合作，多次对新冠病毒研究机构发起网络攻击。

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法新社称，美国对中国黑客网络攻击的起诉，正值美国特朗普政府不断指责中国隐瞒新冠疫情，导致全球大流行。

消息称，华盛顿州联邦法院于7月7日起诉现年34岁的李小宇（音译）及33岁的董家志（音译）“多年参与网络间谍行动，窃取武器设计、药品资讯、软体原始码及其他资讯。

美国司法部负责国家安全事务的约翰·德默斯表示：“这两名中国黑客正在与中国国家安全部门合作。”他在新闻发布会上补充说：“他们从事网络间谍活动部分是为了自己的利益，但他们非常愿意帮助自己的国家——中国。”

据德默斯表示，除了对包括澳大利亚，英国，德国和比利时在内的十二个西方国家的企业发动网络攻击外，这两名中国人还针对“非政府组织，宗教团体和在美国及中国和香港的民主人士和人权活动家进行网络间谍活动”。

根据起诉书，李董两人曾向中国当局提供国一名与达赖喇嘛办公室有联系的中国异议人士的电邮密码，一些香港运动人士的电邮密码也被他们披露给中国政府。

据称，这两名电脑黑客是在中国进行工程研究时相识，从2009年开始，他们合伙窃取了大约几亿美元的商业机密。他们尚未被捕，他们很可能藏身于中国。

美国司法部的起诉书对中国黑客的控罪包括窃取商业机密及电汇欺诈串谋。联邦检察官指，黑客不仅将窃取的机密图利，还知道对中国政府有重大利益和价值。

司法部指出，李董两名黑客在最近数月集中针对研发病毒疫苗及治疗方法的公司，找寻这些公司的电脑网络漏洞，企图窃取公司的研发材料。 司法部的起诉书可能是首次控告外国黑客窃取与新冠病毒有关的科研材料。起诉书没有透露黑客是否成功取得新冠病毒的研究数据。这宗案件在本月较早时提上华盛顿州的联邦法院，到周二才公开起诉书内容。