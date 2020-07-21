蓬佩奥会晤约翰逊 呼吁建立国际联盟对抗中国威胁

正在英国访问的美国国务卿蓬佩奥周二呼吁建立国际联盟对抗中国威胁。法新社消息，蓬佩奥与英国首相约翰逊及外交大臣拉布分别会谈，他表示，所有致力于自由民主的国家都应该意识到中共的威胁。

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法新社报道，蓬佩奥在约翰逊举行会谈后表示，双方讨论了中国在香港实施港区国安法，以及中国对待新疆穆斯林的方式和5G通讯网络等议题。蓬佩奥在与英国外交大臣拉布共同进行的记者会上表示，世界各国应携手合作，确保包括中国在内的所有国家都遵循国际秩序与规则。蓬佩奥表示，他与英国领导人进行了“坦诚”的会谈，他呼吁所有致力于自由民主的国家都应该意识到中共的威胁。

法新社说，近期以来，英国政府对华为政策上发生180度大转弯，公开与中国“叫板”，立场急速向美国靠近。由于香港问题及英国排除华为5G网络建设，英中关系迅速降温。

蓬佩奥赞扬英国排除华为参与5G网络建设的决定，不过他表示，英国政府作出这一决定并非出于美国认为这是一个好的决定，而是英国领导人认为这样做有利于英国人民。蓬佩奥说，美国希望确保“属于美国人的个人资讯不会落入中共手中”。

在谈到新冠病毒大流行时，蓬佩奥表示，新冠疫情大流行原本是“可预防的”，他指责中共领导层在处理有关新冠病毒的做法“是不可原谅”。蓬佩奥形容中共政权是一个威胁，他希望国际间成立一个国际联盟，共同对抗中共对自由民主的威胁。