识别中共与中国人民 特朗普有一个华裔智囊余茂春

美国政府近来着意区别中共政权和中国人民被指“触到了敏感部位”，引发中国外交部和官媒连连反击，『华盛顿时报』日前披露，出身中国，亲身经历文革，深受美国国务卿蓬佩奥倚重的余茂春是特朗普政府对华政策战略转向的重要推手。

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『华盛顿时报』近日一篇报道把余茂春推向众人的视野，报道说，现年57岁的余茂春，是美国国务院七楼办公室内的智囊，也是美国外交政策的顶尖人物，他所在的办公室距离美国国务卿蓬佩奥的办公室仅几步之遥。

蓬佩奥称赞余茂春“是我团队的核心。在面对中共挑战时，这个团队向我提出建议，以及如何保障我们的自由”。据指出，过去三年来，余茂春一直是特朗普政府重塑美国对华政策的非常重要的幕僚，其中将中国重新定义为美国最重要的战略对手就是出自他的建议。已退休的美国亚太事务助理国务卿史迪威赞扬“余茂春先生是国宝”，“他了解民主与专制统治之间的区别，并且能比我认识的任何人更好地解释它”。白宫安全副顾问博明认为余茂春是特朗普政府外交政策团队的“宝贵资源”，认为他“在极权主义下成长的经历，使他成为极权最有力的敌人之一”

『华盛顿时报』称余茂春是一位以中文为母语的人，也是一位训练有素的分析家，是为数不多的有能力解读中共话语的美国高级官员之一，例如，北京使用诸如“双赢”，“相互尊重”和其他中国谚语之类的词，余茂春先生称之为“如果你真的了解中共国的语言和文化，就明白那不过是汉语中毫无意义的陈词滥调。”

余茂春在专访中提到，美国政府自1970年代与北京建交后，美国当局对影响两国方向的能力显得过分自信，美国高层官员在声明中经常提到“中国人”，未能区分“中国人民”和中共政权。另外他还认为美国对华政策的一个重大缺陷是政治和政策精英，未能正确衡量北京的弱点和脆弱性，并采取相应的合理对策，“实际上，中共政权的核心是脆弱而软弱的，它害怕自己的人民，偏执地臆想来自西方特别是美国的对抗。”

纽约时报日前报道美国正考虑对中共党员及亲属发出入境禁令，这被指是区别中国人民与中共政权的具体步骤，消息传出后，中国外交部发言人华春莹17日反驳美国区别中共和中国人民“就是选择公然与14亿中国人民作对”，『环球时报』总编胡锡进则称“中共是马克思主义与中国国情相结合的产物”，“别幻想把中共从中国人民中间‘摘出来’” 外交部新上任的发言人汪文斌20日首次主持例行记者会时称，“不应诋毁中共、挑拨中共和中国人民的关系，“在国际上制造意识形态对立”。

『华盛顿时报』关于余茂春的报道引起中国方面的注意。胡锡进19日在一则视频中称，“美国制定的恶毒对华政策，据说很多是出自这名华裔”。胡锡进通篇关心的也主要是美国区分中国与中共的问题， 他指“我可以爱国但不爱党”是前几年中国互联网上散布的一种诡辩，“但因这一两年中美关系不断恶化，这种言论遭到广大网民的怒斥，其诡辩效果和蛊惑力大减。”

他抨击余茂春受到了网上一些极端声音的误导：“如果连中共与西方执政党有着性质上的根本区别、中共早已深度嵌入、融入中国社会、从外部打击中共就是打击中国都搞不清楚，这样的人就是伪学者、政治投机分子。”

被指为毛左大本营的昆仑策研究院也发表文章质疑：南开大学历史系毕业的余茂春何以成了美籍反华智囊？”怒指其“辜负了祖国培养”，沦为“华人败类”。

胡锡进还指余茂春22岁就离开中国了，“余茂春显然对中国国家道路形成之不易，对共产党越来越深地融入高速发展的中国社会，与人民休戚与共缺少现实的感受”。

据报道，余茂春1979年考入天津南开大学，1985年到美国深造，就读于宾夕法尼亚州的斯沃斯莫尔学院，后在加州大学伯克莱分校读研究生，八九六四期间，在旧金山帮助安置民运人士，还主持过中国论坛，1994年在伯克莱获得历史学博士，随后在马里兰州安纳波利斯的海军学院担任现代中国和军事史教授。

余茂春在接受专访时坦言，“在共产主义的中国长大，现在的我生活在美国梦中，我认为世界应该毫不吝惜地感谢美国，正如前总统里根所说，美国代表着‘地球上人类最后、最好的希望’”