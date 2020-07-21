费加罗：网攻，假信息，盯工业…中国间谍强大攻势（下）

《费加罗》报记者Vincent Nouzille7月17日刊出调查报告指出，多年来从事大规模经济和技术间谍活动的中国秘密机构，不断增加对西方国家的网络攻击盗窃活动，并在最近掀起一场反西方的意识形态冷战。冠状病毒（Covid-19）危机，扩大了这场冷战。

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领英网招聘

奥巴马与习近平在2015年达成网络不进攻协议后，网络袭击活动暂停了一下。但随后，中国黑客和间谍案件的清单又再拉长。在法国，国防和国家安全总秘书处 (SGDSN)的一份秘密报告提到，2018年中期，法国原子能和替代能源委员会（CEA）以及空客，赛峰，达索，泰雷兹，赛诺菲等大企业，遭到新一轮中国黑客网络攻击。

三个月后，费加罗报披露，中国间谍机构正在对法国的年轻高管们发起诱饵运动。一些使用假身份的招聘人员，通过领英网，接近这些年轻高管，邀请他们去中国工作。法国对外安全总局和国内安全总局(DGSE et DGSI)的内部通知说，有超过4000人被联系，规模前所未有。这两个法国安全机构呼吁结束“有罪的天真”阶段，建议进行系统性的回击。

德国情报部门在2017年也发现了类似活动，在领英网，德国有上万人被盯上。《法国-中国，危险关系》一书的作者伊赞巴尔（Antoine Izambard）在2019年底，曾就人们对这些间谍活动的怀疑，询问过中国驻法国大使馆。他得到的回答是，那是一些“无根据的指控”。中国大使馆还反过来指控法国对中国22万台电脑发动网络攻击。

“他们窃取了1.45亿美国人的个人敏感数据”——检察官起诉书

据费加罗报介绍，近些年，在大西洋彼岸，中国人也被怀疑盗窃有价值的数据，比如入侵美国联邦行政人员的档案（包括数千美国特工…），或偷窥Ashley Madison的婚外恋约会网站，该网站拥有3000万客户，包括名人和政客。黑客偷窃的信息足够了解这些人的小秘密，并敲诈要挟其中的一些人…

2017年，亚特兰大的艾可飞（Equifax）信贷机构的服务器被黑客入侵。针对该案，检察官在2020年2月10起草的起诉书中指控说，“他们窃取了1.45亿美国人的个人敏感数据。” 该起诉书指名道姓列出的嫌疑人是中国陆军第54研究所的4名特工人员。

有时网络攻击者的身份难以识别。他们大部分时候蒙面作案。这让中国官员可以摆脱一切责任。美国麦迪安网络安全公司（ Mandiant Corporation）2013年首次透露：绰号APT1（高级永久威胁N°1）的中国黑客非常活跃，可能是61.398部队的一个假身份。该部队是中国军队总参三部的秘密分支，由几百名网络士兵组成，作案地点可能是在上海浦东新区的一栋大楼内。麦迪安网络安全公司认为，这个“APT1，在2006-2013年间，通过垃圾邮件，系统窃取了至少140家公司的数百TB的数据。” 他们锁定的目标位于美国，加拿大，英国。这些被窃走的数据与中国在电信，太空，能源和工程领域的野心相符合。

自那时以来，与中国相联的所谓“APT”黑客系列团体数量持续激增。网络专家试图通过操作的一致性，来识别他们。比如：依照北京时区上网的工作时间，针对的目标，操作的手法，域名和IP地址的地理位置，用普通话编写的软件代码。根据上述迹象，专家确定了至少60个与中国相关的PTA黑客团体。其中一些被美国CrowdStrike公司网络安全团队以熊猫系列命名。比如：APT2称为“ Putter Panda”（推杆熊猫），背后很可能隐藏着负责太空情报的61,486军事部队；APT3被称为“Gothic Panda”（哥特式熊猫）； APT10绰号“Stone Panda”（石头熊猫）。据保罗-沙龙介绍，这些“熊猫”经常代表军方或国安部，在网络进行综合行动，将赚钱的网络犯罪活动与剽窃技术和网络间谍活动综合起来，构成庞大的网络角色云团，很难识别。

一半是骗子，一半是间谍

例如，美国司法当局怀疑“APT10”团队的黑客们在2006-2018年间，剽窃掠夺了12个国家的45家公司，以及10万名美国海军官兵的数据。至于“APT40”团队的任务，据美国网络安全公司“火眼”介绍，是“加速中国海军舰队现代化”的行动，同时也监控东南亚国家。

费加罗报说，毫无疑问，与国安部有关联的“APT41”团队是由“半骗子，半间谍”组成的，他们在视频游戏领域使用勒索软件，并监视持不同政见者。2020年1-3月间，思科路由器及全球75家公司和组织遭到连串攻击。据信就是这个APT41团队干的。

中国间谍还可以使用更多样化的类型配置。在最近一份备忘录中（标注日期6月22日），美国司法部列出2018年以来正在审理的46起案件。这些案件在美国司法部统计的经济间谍案中占比80%。受益方都是中国政府。这些诉讼特别涉及通信巨头华为，及各种APT团队的黑客。此外，诉讼也针对美国公司的恶意雇员，反水的前中情局（CIA）官员，涉嫌隐瞒与中国联系的著名大学研究人员，为国安部工作被当场抓住的实习生，伪装成学生的中国军方人员。

中国政权希望在世界舞台占据中心位置，输出其政治模式，并认为这种模式优于西方民主价值观。——香港浸会大学教授高敬文Jean-Pierre Cabestan

费加罗报说，除了间谍活动之外，中国最近还像俄罗斯人一样，从事互联网虚假信息活动，甚至对其视为敌对国家的内政加以干涉。《明天的中国：民主还是独裁？》一书的作者，香港浸会大学教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，中国政权希望在世界舞台上占据中心位置，输出其政治模式，并认为这种模式优于西方民主价值观。这就是为什么它在宣传领域变得更加有攻击性。中国共产党的几个机关，包括统战部和国际联络部，统筹指挥这场宣扬“中国方案”的宣传。然后由官方媒体，军队“心理战机构”，“爱国”黑客，“巨魔军团”（专门数码机构）接力宣传。

虚假推特账号

这些宣传操作和假社交媒体帐号同时出现。“我们识别到一项在推特上针对香港和中国侨民的行动。该行动是2017年4月启动的。” 澳大利亚政治战略研究所（Aspi英文）该主题研究合著者雅各布·沃利斯（Jacob Wallis）如是说。2019年夏季，谷歌的子公司油管YouTube，封锁了210个涉嫌来自中国的“有毒”频道。脸书（Facebook）和推特（Twitter）冻结了超过20万个可疑账号。北京矢口否认与这些可疑虚假账户有任何关联。

其他的大规模宣传运动出现在2019年年底台湾总统大选之前，意图动摇台湾的反共政权。但结果还是民族主义者蔡英文Tsai Ing-wen获得连选连任。

不过，中国有关部门并没有因在台湾遇挫而放慢脚步。2019年12月中国本土出现冠状病毒，以及对武汉感染源和局势严重性的谎言，动摇了中国政权。于是，北京组织一场反击战。雅各布-沃利斯解释说，疫情大流行给中共造成政治危机，威胁它在国内和国外的权力。作为回应，中共当局掀起一场虚假信息的浪潮，意图扼杀国际批评。”

中国官方英文媒体的宣传版本是：由于采取了严格的隔离措施，这场疫情很快停止了蔓延。法国战略研究基金研究员，巴黎政治学院讲师邦达兹（Antoine Bondaz）评估认为，此举的目的，是要凸显中国是应对疫情的典范，反过来抹黑民主国家。

在这些可疑的推特中，大多数传递的图像都在展示中国街道的清洁，或中国向意大利等欧洲国家发送医疗援助的情况。但问题是：多名网络安全专家指出，这些推文许多是来自假帐户。此外，中国的外交官也四处传播中国“叙事”。有时甚至叙到打滑失控的地步，尤其是当中国驻巴黎大使卢沙野在疫情期间，公开痛斥法国养老院的照料者们“任由老人们死于饥饿和疾病”的时候。

在压力下，北京声称自己与西方的“虚假信息”作斗争。另外，这个政权还试图通过散播阴谋论来分散注意力：中国外交部发言人赵立坚3月13日在推特上提及传言说冠状病毒Covid-19可能来自一个美军实验室。他的这个说法，是根据加拿大网站GlobalResearch.ca的一篇文章。奇怪的是，那篇文章的作者，自称名叫拉里·罗曼诺夫（Larry Romanoff)，是住在上海的退休商人，可是却从不露面。此人自2019年9月开始撰写亲中分析文章，至2020年4月10日结束。据巴黎政治学院讲师邦达兹推断，很可能这是“中国人造出来的一个虚假博客作者，为了跟他们自己的讯息相呼应。”

新的假新闻浪潮继续充斥着西方社交网络，尤其是为了在美国制造疫情恐慌消息。这个情况导致推特Twitter在6月12日宣布关闭23,750个涉嫌与中国政府有“关联”的帐号。

费加罗报这篇调查说，中国冒着暂时触怒国外舆论的风险，不惜一切代价，要重新获得控制。为了其形象，也从经济方面考量，北京加入疫苗竞赛。法国军事学院战略研究所（Irsem）情报预期与混合威胁研究主任保罗-沙龙（Paul Charon）警告说，“冠状病毒Covid-19危机仅仅是预兆中国人能干出什么事来的一个开场白。他们可能会继续加大规模做大。” 费加罗报的这个调查结论道：这场冷战才刚开始。