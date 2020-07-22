一年前元朗无警执法一年后过千警察驱散7.21周年示威

一年前的7月21日晚上，有过百身穿白衣的凶徒用棍和其他武器追击元朗车站的市民，导致多人受伤，包括前来了解情况的立法会议员林卓廷，白衣凶徒逞凶整过过程，没有一个警察露面执法。一年后的7月1日，当局一早出动数百警察部署元朗多个地点，向聚集示威的群众大肆施放胡椒球枪及胡椒喷剂驱散，林卓廷今年没有面对过百白衣凶徒，但却一度被过百的警察包围和拘捕。林卓廷获放行后表示，警方举动反映他们惧怕面对7.21自己丑恶的一面，认为限聚令封不了市民攸攸之口。

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根据警方数字，截至21日晚上11时，警方发出传票控告至少96人违反“限聚令”，并拘捕5人，其中葵青区议员周伟雄展示“光复香港 时代革命”纸牌，涉嫌违反港区国安法被捕；立法会议员林卓廷和许智峯被捕，事后均获释放。

政府发言人晚上发稿称有“滋事分子”在元朗一商场内集结，严重增加病毒传播风险，“对这些有欠公德和非法的行为予以强烈谴责”。

林卓廷议员原拟在一年前凶徒逞凶的元朗车站外，联同其他受害者举行记者会，公开80多张能辨认身份的涉事人士截图。记者会原订在下午 4 时举行，但当林卓廷等人拉起“警黑勾结、放生凶徒”的横额，警员即警告涉违限聚令，其后更冲出包围，又设封锁线分隔记者，记者只能在远方观察。林卓廷、尹兆坚等被截查身分证逾15分钟，期间有警员警告林卓廷“不要带头犯法，不要阻差办公”，又指他有机会违公安条例，两人最后以违反限聚令被票控。另外，民主党主席胡志伟、中常委庄荣辉，以及两名在一年前事件伤者等共8人被票控。

到了傍晚时分，大批市民在元朗形点商场聚集，高叫“光复香港时代革命”等口号及展示“7.21警黑勾结”标语。傍晚6时许，防暴警员进入商场并拉起封锁线，截查多人。至7时许，葵青区议员周伟雄高举写有“光复香港时代革命”等字眼的纸牌，被警方举起“紫旗”警告违反港区国安法，并被拉入防线内，其后被锁上手铐拘捕。大批市民及记者涌前，现场一度混乱，警方在商场内施放胡椒喷剂驱散。

警方其后在商场内截查大批记者，要求出示记者证，部分网媒记者被票控违反“限聚令”。网台“荃在感”记者梁小姐称，警员询问她是否受薪及网媒有否商业登记，如没有即票控。网媒“申宣事迹”记者何小姐感愤怒及无奈，引述警员称“无受薪就不是记者”，认为警方扼杀新闻自由。警方在facebook称，过百名穿反光衣的人当中，部分人行为可疑，有人未能讲出受雇的传媒机构，亦有人未能出示有效记者证。立法会议员许智峯在商场内以小型扩音器和警员对质，涉阻差办公被捕，至今日凌晨获无条件释放。

晚上9时许，又新街有人指骂警员，警员发射胡椒球枪，一名老翁头被击中；凤攸北街有人高处掷物，警方向高处民居发射胡椒球枪。大批记者到现场了解时被警方截查，部分人更被重复截查。晚上11时，5名区议员伍健伟、张可森、陈树晖、李家伟及陈剑琴被票控违反限聚令。

一度因“阻差办公”而被捕的立法会议员许智峯获释后，凌晨在元朗区议会主席黄伟贤及元朗区议员吴玉英陪同下在元朗警署门外见记者，他表明自己并非保释或“踢保”，而警方也没有要求他签署任何文件。许智峯指，这反映了警方是滥权、滥捕，认为警方怯懦，而且是违法拘捕，他表明会保留对涉事警员私人检控的权利。