三峡大坝危险了? 专家称设计允许弹性变形 第3波大洪水今进三峡水库

中国南方持续暴雨，长江流域今天面对第3波洪水，三峡大坝的安全性也受质疑。官媒今天引述三峡大坝负责人表示，三峡工程不是有些人想像的那么脆弱，“溃坝风险”等是“危言耸听”。中国三峡集团总工程师张曙光和中国工程院院士、水文学与水资源学家王浩表示，三峡大坝在设计允许范围内的“弹性变形”并不可怕。消息指新第3波大洪水今天可能进入三峡水库。

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据中央社今天报道，三峡大坝安不安全，中国专家连番背书。中国环球时报引述“三峡集团流域枢纽管理中心负责人”表示，截至19日，三峡工程在此次汛情中已累计防洪运用5次，拦洪总量约140亿立方公尺，控制2020年长江第1号洪水下泄流量每秒3.5万立方公尺，削峰率达34%。据这名负责人说，1998年长江洪水时，如果当时三峡工程已经建好，长江中下游的防洪压力将会大大缓解。今年如果没有三峡工程，长江中下游防洪形势将更加紧张。

针对三峡变形溃坝等传言，这名负责人表示，当前三峡大坝安全运行状况良好，近来未出现任何所谓的“变形”或其他风险，任何没有科学缜密监测数据的猜测都是不科学、不负责任、外行甚至别有用心。

环球时报另引述中国三峡集团总工程师张曙光和中国工程院院士、水文学与水资源学家王浩表示，三峡大坝在设计允许范围内的“弹性变形”并不可怕。张曙光说，“弹性变形”是所有构造物受力后都必然会有的现象，“道路桥梁、高楼大厦，包括我们脚下踩的水泥地板都有”。王浩则说，三峡大坝本身是混凝土重力坝，不但不怕长期泡水，其抗压能力“反而会在100年内水愈泡愈结实”。

据中国官媒新华社18日指，“长江2020年第2号洪水”导致三峡水库入库流量快速上涨，三峡枢纽运行部门监测记录显示，三峡大坝有发生位移、渗流、变形等情形。但“主要参数均在正常范围内”、“大坝挡水建筑物各项安全指标稳定”。

中国水利部的资料显示，长江2号洪峰18日进入三峡水库，而新第3波大洪水今天可能进入三峡水库。