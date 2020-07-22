上海台北双城论坛 柯文哲与龚正同提“两岸一家亲”但视讯工具中立

双城论坛今（2020）年迈向第11届，主题为“城市防疫交流与经济发展”，另设卫生医疗、智慧交通、产业经济及区域治理等4个分论坛，双方出席人员各约100人，与往年规模差不多。然因新冠疫情影响，论坛改采视讯方式进行，且避开华为、Google，采用双方都能接受的“思科系统（Cisco System）”，并且首度未签署交流合作备忘录及互赠礼品。柯文哲与龚正再提两岸一家亲。

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据香港01今天报道说，双城论坛上海市长龚正台北市长柯文哲同提“两岸一家亲”。

2020年台北上海双城论坛7月22日登场，本次论坛以视讯方式举行。台北市长柯文哲表示，他对两岸关系的态度就是务实，两岸间历史文化相连，交流比断流好，互相谅解最重要，应透过相互学习取长补短，两岸一家亲比仇好，透过对话共同面对问题，解决问题。上海市长龚正致词时指出，疫情可以阻碍我们面对面，不能阻碍我们两岸同胞心连心，“让我们秉持两岸一家清，以此次论坛为契机，凝聚更多共识，加强交流合作，为两座城市共赢发展提供强大动力，为两岸关系和平发展做出更大贡献”。

据柯文哲致词指出，双城论坛自2010年起，已经迈入第11年，经过许多风雨和纷扰，但我们都没有退却一一克服困难来举办，因为这个论坛与民生息息相关，是维持两岸关系的重要管道。借着双城论坛，两岸在互信的基础上持续交流，累积彼此的善意，这有助于两岸关系朝向正面发展。

该报道指，龚正致词指出，双城论坛2011年以来，多年来在经贸、科技、教育、卫生、青少年交流等领域取得丰硕成果，为两地民众增进了解、增添福祉，两岸同胞感情越来越深厚，心灵越来越契合，可以说两市交流已成为两岸城市交流的典范。