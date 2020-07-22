专家指特朗普大选前不打贸易战 促维持中国遵协购货

据专家判断，从现在开始到11月大选，美国总统特朗普的最优策略是，维持中美第一阶段协议，尤其通过加大农产品和工业品出口，讨好摇摆州的农民和工人。因为第一阶段协议的内容覆盖非常广，所以只要第一阶段协议在积极落实，中美经贸摩擦的规模和程度就相对有限。

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据路透社今天报道说，美国11月大选前 特朗普最优策略维持中美第一阶段协议。中国大型券商国泰君安宏观团队今天周三发布报告称，近期，中美之间的不确定性不断增加，在香港国安立法、南海主权、华为员工入境美国等一系列问题上，中美进行着激烈博弈，也扰动着市场的神经。据他们判断，从现在开始到11月大选，特朗普的最优策略是，维持中美第一阶段协议，尤其通过加大农产品和工业品出口，讨好摇摆州的农民和工人。因为第一阶段协议的内容覆盖非常广，所以只要第一阶段协议在积极落实，中美经贸摩擦的规模和程度就相对有限。

据该报告说，近期，中美之间的不确定性不断增加，在香港国安立法、南海主权、华为员工入境美国等一系列问题上，中美进行着激烈博弈，也扰动着市场的神经。如果我们把“中美第一阶段协议”比作鱼，把“香港和南海等政治筹码”比作熊掌，我们不禁要问，特朗普能够做到鱼和熊掌兼得吗？笔者认为，从这个角度去思考现在中美之间的博弈，能够让我们对未来数月的中美关系，有更加清晰的认识。

特朗普渴望之鱼：中方加速落实第一阶段协议。1-5月中方完成了对应采购目标598亿美元的44%，距离目标差距不小。从2020年1-5月的采购情况来看，以美方口径的数据观察，制成品+农产品+能源产品共计采购完成了265亿美元，占全年采购目标1436亿美元的18%，完成了前五个月对应目标598亿美元的44%。分产品来看，制成品和能源品的采购进度在加速，农产品采购进度一直稳定在40%左右。

特朗普渴望之熊掌：香港与南海方面咄咄逼人。2020年是美国大选年，在疫情冲击和反种族主义运动的双重打击下，共和党选情告急，所以特朗普有非常强的主观诉求，通过政治上对华强硬，不断出牌转移视线，从而争取鹰派选民，这也是美国大选年历任美国总统候选人的惯用手段。

鱼和熊掌焉能兼得：一切为了竞选，刀尖上的游戏。第一阶段协议既是中方的筹码，能起到威慑特朗普的作用，又是现阶段中美经贸关系的压舱石和稳定器，中方多次表态，强调落实第一阶段协议，双方都要创造有利条件。

据路透社引述该报告称，中美第一阶段协议经受住了华为事件和香港国安立法的双重压力测试。我们判断，从现在开始到11月大选，特朗普的最优策略是，维持中美第一阶段协议，尤其通过加大农产品和工业品出口，讨好摇摆州的农民和工人。因为第一阶段协议的内容覆盖非常广，所以只要第一阶段协议在积极落实，中美经贸摩擦的规模和程度就相对有限。