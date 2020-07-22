中国休士顿领馆人员被美媒爆烧毁文件 或因遭驱逐

中国驻休斯敦总领馆人员7月21日晚焚烧重要文件引发关注，据当地媒体报道，休斯顿总领事馆被有关方面要求星期五迁离大楼，领馆人员正为迁离做准备，包括焚烧机密文件。但这则消息尚待证实。

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《休斯顿纪事报》7月21日报道称，一名休斯顿警方官员对该报说，当地有关部门21日晚间对中国驻休斯敦蒙特罗斯总领馆失火的报道做出了回应，当时目击者看到领馆院内有文件被烧毁。

报道称，目前没有人员伤亡报告。

这名官员说，休斯顿警方无权进入这个设施。这名官员说，附近公寓高层的目击者告诉警方，有人在垃圾桶里焚烧纸张。

与此同时，美国福克斯新闻（Fox News）7月21日也报道称，休斯顿消防和警察部门做出反应，赶到了现场，但不被允许进入大楼。

报道称，因为它是一个领馆，中国可以拒绝任何进入。

休斯顿警方告诉福克斯新闻说，他们烧毁了机密文件，因为他们将在周五（7月24日）下午16时被赶出大楼。

报道称，当被问及中国领馆人员为何被驱逐时，休斯敦警方告诉我们去问美国国务院或特朗普总统本人。

美国广播公司（ABC）也报道称，在蒙特罗斯大道的中国领馆的院子里，装满文件的垃圾桶正在被焚烧。

休斯敦消防局局长佩纳（Sam Pena）说：“这似乎不是得不到控制的火情，但是我们没有被允许进入，我们在外待命和监控局势。”