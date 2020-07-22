中国洪涝威胁水库溃坝 警告飞黑天鹅

中国广西地区一座小水库在上个月遭遇连日暴雨冲击后溃堤。路透社报道警告说，在天气变得更加极端之际，这或许只是中国94,000座老化水坝面临的更严峻挑战的开端。中国在1950和1960年代修建了数千座大坝，以抵御乾旱。水利部在2006年称，因质量不达标及管理不善，1954-2005年期间有3,486座水库的堤坝垮塌。目前尚不清楚，沙子溪大坝的坍塌是由破纪录的降雨造成，还是由于淤泥堵塞了大坝的紧急泄洪道，还是因大坝的设计问题造成的。

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据路透社今天报道，中国极端天气导致水库溃坝，或引发“黑天鹅”事件。

中国广西地区这座小水库坐落在以喀斯特地貌的绝世美景闻名于世的阳朔县，当地居民对路透社表示，水库在6月7日中午前后溃坝，淹没了沙子溪村的道路、果园和农田。大坝建成于1965年，夯土结构，设计蓄水能力19.5万立方米--足以填满78个奥运会规模的游泳池，用于满足沙子溪农民的灌溉需求。根据沙子溪水库监测站的通告，这座高151.2米的大坝能够经受住200年一遇的洪水，在这种最坏的情况下水位预计将达到149.48米。但上个月水位高过了大坝。

据路透社记者在7月中旬前往该水库，发现大约100米长的大坝几乎消失不见。当地在25年前曾加固过大坝。水库调查小组的一名成员说，洪水漫过大坝，之后坝体就坍塌了。由于未获授权对媒体发言，他拒绝透露姓名。

据沙子溪的居民说，没有人员死亡。但此次大坝坍塌表明，几场大暴雨可能就足以淹没水库，尤其是如果大坝设计较差且维护不完善的话。

这增加了河谷和洪泛区发生灾难的可能性，这些地区现在的居住人口要比大坝建成时多得多。据路透社说，环保组织称，气候变化导致降雨更大更频繁。政府表示，严重洪水可能引发无法预见的“黑天鹅”事件，产生极端后果。

路透社说，该地区水利部门没有置评。当地县政府没有回应记者的置评请求。中国水利部未回复置评要求。

官方数据显示，在中国西南的广西，1990-2018年的平均降水和温度都远远高于之前29年的水平。研究中国洪水的阿拉巴马大学地理学家David Shankman称，这些极端事件令大坝面临风险。

6月在阳朔县城，三个小时的降雨超过平常两个月的降雨量。

据路透社说，又一个可能预示有麻烦到来的迹象是，长江一支流上的大坝水位急剧上升，有关部门不得不在周日部分泄洪以降低水位。

意识到这些风险后，当局一直在加固和加高旧水坝，并加大检查力度。计划修建新的水坝以增加蓄水能力。阳朔北部的青狮潭是当地最大的水库。一名开着装载机正在倾倒石块和沙土的工人称，从上个月起河岸已经改善了。

路透社引述Earth Observatory of Singapore主管Benjamin Horton称，但是气候变化正带来极端情况的新常态，而10年或20年前制定的洪水风险政策已不再够用。