中国1亿6千万人炒股 行市不牛人数也牛

根据中国证券登记结算有限责任公司统计，A股6月新增股市投资人将近155万，比去年同期大增近五成。目前中国股市投资人总数已经达到1.68亿，相当于每10个中国人就有超过1人在炒股。

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据世界日报今天报道称，A股狂牛来了？每10个中国人就有1人在炒股。而中国股市近期交易活络，截至本月21日，沪深两市成交额已连续14个交易日超过人民币1兆元大关。

据该报道，22日早盘，中国股市三大指数开低走高。截至午间收盘，上证指数上涨1.20%，收在3360.78点。两市半日成交额就超过人民币7300亿元，预估全日成交量可望再度突破人民币1兆元。和前一个月相比，尽管6月沪深两市日均交易额已经比5月成长逾15%，但金额仅达人民币7261亿元，比7月低了一截。

指数节节高升、交易量高居不下，也吸引愈来愈多中国民众投入股海。据统计，中国6月新增投资者154.90万，年比增长46.71%。截至6月底，A股投资者总数达1.68亿，其中自然人1亿6,735万，占中国14亿人口的12%。由上海报业集团主管的财经媒体《财联社》指出，6月是中国今年以来股市开户数第三高的月份，仅次于3月的189.12万和4月的164.04万。从近五年数据来看，3月都是中国股市开户的高峰期。

据该报道，7月开户数据尚未出炉，但中信证券的数据显示，7月日均开户数比6月又增长约30%，显示仍有不少中国民众正积极加入股市投资行列之中。