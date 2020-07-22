中官媒首度发表评论：“这事意外、也不意外”

针对美国下令限时中方72小时内关闭驻休士顿总领事馆，《人民日报》22日深夜发表评论指出，“这事意外、也不意外”，“中国不惹事、也不怕事”，中国政府和中国人民已做好应对准备。这篇以美政客正在全世界面前演“丑恶秀”为题的评论，是中国官媒在这起美中重大外交事件过后，首度发表的评论。

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评论指出，这事的“意外”，是指对“正常建交国”而言，这事很严重；“不意外”，是因为美国政客近来种种“出格的恶行，这也只是其中最新一件”。对此，中国政府和中国人民已做好应对准备。

这篇评论提到，美方无端制造这起事件，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，竟然污称“为了保护美国的知识产权和美国人的私人信息”，真是滑天下之大稽。

评论声称，中国驻美外交机构“始终致力于中美两国互相了解和友谊”，中国也为美国驻在机构和人员履职提供便利。“反观美方，到底做了什么”？

这篇评论还重提了中国外交部发言人汪文斌22日下午提到，美方“多次私自开拆中方的外交邮袋，查扣中方公务用品”，以及中国驻美使馆近期已经收到“炸弹和死亡威胁”等内容。并指“到底谁在干涉别国内政，谁在搞渗透、搞对抗，国际社会自有公论，历史也会做出评判”。

评论说，没有任何正当理由，粗暴勒令建交国关闭总领馆，毫无道义和底线可言，充分说明美国政府对中国出现了严重的战略错误，“这是傲慢的，更是愚蠢的”。

评论最后说，休士顿总领事馆是“中国在美国开设的第一个总领馆，曾见证中美关系的历程”。而“中国不惹事，也不怕事”，再次正告美方假如一意孤行，不撤销错误决定，中国政府必将采取一切必要措施，而中国人民对此的支持也必将坚定不移。