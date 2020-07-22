习近平北京露面 谈经济促企业家爱国

中共总书记习近平21日周二在企业家座谈会上表示，希望企业家增强爱国情怀，“企业营销无国界，企业家有祖国”，要把企业发展与国家繁荣、民族兴盛、人民幸福紧密结合在一起。据官方的新华社的新闻稿，座谈会上有国有企业负责人，有民营企业家，有外资企业以及港澳台资企业管理人员，有个体工商户代表。

广告 继续浏览后续

据世界日报报道称，习近平北京露面，强调企业家要爱国，指“中国的大门不会关闭”。中共总书记习近平今日在企业家座谈会上表示，希望企业家增强爱国情怀，“企业营销无国界，企业家有祖国”，要把企业发展与国家繁荣、民族兴盛、人民幸福紧密结合在一起。

据新华社称，习近平向与会的企业家表示，举办这个座谈会是要与企业家们谈谈心，给企业家鼓鼓励，听听企业家们对当前经济形势与“十四五”时期企业改革发展的意见和建议。

该报道引述新华社说，习近平在会上并提出三点意见。首先，习近平表示，要“保护和激发市场主体活力”。第二，要“弘扬企业家精神”。最后，习强调，要“集中力量扮好自己的事”。

据习近平说，明年开始，中国将进入“十四五”时期，这是在全面建成小康社会基础上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，意义十分重大。中共中央对制定“十四五”规画十分重视，相关准备工作正在进行。