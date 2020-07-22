习近平外交思想研究中心成立王丹六字概括“大撒币耍流氓”

新华社报道，“习近平外交思想研究中心”20日在北京成立，中国外交部长王毅致词时大加褒扬习近平外交思想是新中国外交理论建设中具有划时代意义的重大成果，具有鲜明科学性、时代性、先进性和实践性，应当深入学习，全面领会。

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香港大学新闻和媒体研究中心对此在推特发表评语，认为中共此举或可能逐步推展“习近平思想”，进而取代宪法载入繁冗的“习近平新时代中国特色社会主义思想”。

六四流亡海外的民运人士王丹却认为习近平的外交思想没什么好研究的，只用六字可以概括：“大撒币”和“耍流氓”。

新华社报道，由外交部依托中国国际问题研究院设立的上述研究中心，旨在统筹全国研究资源，全面、系统、深入开展习近平外交思想的研究、阐释和宣介。

王毅为研究中心揭牌并在成立仪式上发表讲话，王毅在讲话中夸赞习近平是“伟大战略家”，其外交思想具有划时代意义，外交战线上列为长期学习的“重要政治任务”，是对新中国外交理论的继承发展，是对传统国际关系理论的扬弃超越。

王丹则在晚上直接在脸书发文吐槽习近平外交思想，不外就是“大撒币、耍流氓”六个字就可以全部概括，有什么好研究的！

分析认为，习近平在2013年上任后提出“一带一路”战略，已让部分国家陷入庞大债务遭到质疑，2015年公布的“中国制造2025”，因不公平补贴和盗取智慧财产权的疑虑引发美国反制，2019年以来，又因新疆“再教育营”、紧缩对香港管控，以及武汉肺炎疫情爆发，加深许多国家对中国的疑虑和反对声浪。

此外，中美、中澳关系史上最低迷，西方国家加大防堵华为等中国企业，中印边境6月爆发45年来首次的军人冲突死亡事件，甚至原定今年习近平要访问日本的计划也遭搁置。

分析认为，凡此例子均可证明习近平的外交政策思想，其实亟需检讨。特区政府前政策研究所成员练乙铮日前撰文指出，习近平其实是中国近年来所谓战狼外交的“战狼之首”，犯的是极左盲动，并预言习近平“不能连任”。由于习近平没有任期，不能连任或暗示习可能倒台。