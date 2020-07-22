亿万富翁肖建华今何在

肖建华的消失如同好莱坞警匪片，2017年1月27日凌晨，十几名男子将肖建华绑在轮椅上从香港四季酒店带走，然后秘密送交中国大陆。肖建华从此消失，然而，上周五突然传出他的集团明天系被接管的消息。

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明天系突遭接管发声反抗

在传出他创办的明天系旗下九家核心风险机构上周被北京当局接管的消息后，令人惊奇的是，明天系公开发表“严正声明”反对中央决定。

17日，中国两家监管机构宣布，已采取联合行动接管了明天系旗下几家价值数亿美元的公司，但是，18日，明天集团在社交网络发布“严正声明”反对中央决定，作为被接管的所有九家公司的拥有者，声明对其遭到的“恶意诋毁”进行反击。

明天集团还指责政府不允许公司开展正常业务，夸大了九家公司的风险，声明说，明天系旗下的每一个机构都在按照严格的法规进行着正常的管理，监管机构突然高调宣布接管，目的何在？分析人士认为，这意味着肖建华可能不会就此认输，但是这一声明几小时后被删除。

在中国，民营企业在受到监管部门查处后公开挑战当局的决定是罕见的。不过，明天系如此胆大，绝非一般企业的作为，肖建华人被消失了，难道势力还在？

一度曾经传出肖建华不明死亡的消息，至少，明天系被接管，显示肖建华还活着，当局可能想好如何处置他了。

香港早已失去安全

被认为是中国最富有、政治人脉四通八达的金融大鳄肖建华的突然失踪，让人联想到香港已成凶险之地。北京强加的港版国安法实施后，一些批评人士指，中国当局现在可以把非法绑架合法化了，这里暗示的主要有两起绑架事件，一起就是肖建华遭绑架事件，一起是更早发生的铜锣湾书店五店员遭绑架事件。

肖建华消失前两年的10月份，香港铜锣湾书店因为出版了一部八卦政治小说『习近平和他的情人们』，五位店员前后失踪，香港人感觉到香港大量描写黑社会的影片中的镜头就在自己身边发生，中国公安公然违反一国两制在香港实施绑架，整个香港顿时愤怒起来。

肖建华失踪事件更凶险的是，一方面再次证明中国大陆践踏一国两制原则，内地警察跑到香港偷偷摸摸“执法”，一方面则因肖建华不是一个普通的富商，与太子党有广泛的联系，居然无法自保，因而事件很诡秘。

伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生曾对纽约时报表示，很难想象，如果没有习近平的批准，肖建华会被从香港抓走。他认为习近平可能是为了保护自己而对肖建华进行了控制，当年要召开十九大，习近平为铺平道路而进行的反腐进入高潮，他要清除一切对自己不利的因素。

很难说清楚这里面的直接原因，但清楚的一点是，2013年一月，在习近平在18大当选总书记几周之后，习近平的姐姐和姐夫将他们持有的一家投资公司的股份出售给了肖建华创建的一家公司，据信出售股份是习近平家人为习近平反腐铺路的举动。肖建华与其他中共领导人的亲属也有生意往来，包括与前国家副主席曾庆红的一个化名叫曾明的儿子参与收购鲁能集团让后者获利一事。2019年1月，明天系的一个公司---包头明天科技股份有限公司收购了一家中共高官贾庆林女婿主管的公司。

肖建华被劫持的场面胜似黑帮，看过香港四季酒店监控录像带的知情者表示，1月27日凌晨，当年45岁的肖建华坐在轮椅上被人从酒店带走，头上蒙着一个床单。身边大约跟着六名身份不明的男子。据香港媒体后来报道，为了避开边检，肖建华应是被人偷偷用船运往中国大陆。

下场或比吴小晖

肖建华毕业于北大，1989年民主运动高峰时期，同学们进入天安门广场请愿要求民主，他担任北大学生会主席，据称比较与官方配合。毕业后进入金融领域。后来创建了明天集团。

有分析指，肖建华的命运可能会与安邦集团前董事长吴小晖相似，吴小晖曾经是中共前领导人邓小平的外孙女婿，鼎盛时期，他的安邦集团买下华尔道夫酒店，2018年，安邦集团被接管，他被判处18年有期徒刑。

比起吴小晖，肖建华从被秘密抓捕，到秘密隐藏，整个事件更具有浓厚的黑社会性质。