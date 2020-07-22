休斯敦72小时关馆 环时推投票 报复最促关香港总领事馆

美国刚发动对中国大陆的外交战引起全球瞩目。美方下令大陆驻休士顿总领事馆72小时内关闭，大陆亦准备进行对等报复措施，可能是关闭目前6个总领事馆其中之一。中国大陆网民热烈议论关哪个总领事馆最佳，陆媒更为此进行网络投票，发现绝大多数的大陆网民都支持应该关闭“香港总领事馆”，认为如此可以在处理香港问题时一劳永逸地解决来自美国的干扰。绝大多数中国大陆网民都认为，要报复美国关闭大陆驻休士顿领事馆，最好的选择是关闭美国驻香港总领事馆。

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据中国时报今天报道称，北京应该关闭哪个美驻陆领事馆？陆网友投票罕见一面倒。绝大多数大陆网民都认为，要报复美国关闭大陆驻休士顿领事馆，最好的选择是关闭美国驻香港总领事馆。

据该报道，美国目前在中国大陆的使领馆除了在北京的大使馆之外，尚设有6个总领事馆，包括上海、沈阳、武汉、成都、广州以及香港。其中最早设立的是1843年设立的香港及澳门领事馆，为各国最早的驻香港领事机构之一。由于美国与中共至1979年才建立正式外交关系，设立北京大使馆，因此香港长期以来皆不隶属于北京的美国大使馆管辖。且多年来台湾民众所获得的赴美签证虽在台北办理，但名义上仍是以香港总领事馆名义签发。

该报道引据大陆官方与媒体透露，多年来北京在处理香港事务时，以及香港选举或各种政治活动中经常发现美国的总领事馆的身影，尤其是去年以来的反送中抗议，美国与英国的领事馆积参与至毫不避嫌的程度，让北京相当头疼。

该报道说，在美方下令关闭大陆驻休士顿总领事馆之后，大陆专家认为，北京能采取的行动就是采对等措施，关闭一个美方驻华的总领事馆，其中当然不排除关闭香港总领事馆，因为在香港一年多来的反送中抗议与暴力事件中，“美领馆的工作人员扮演了不光彩的角色”，如果关闭香港总领事馆， 将有利于香港未来的稳定。

外媒《路透》表示，有知情消息人士透露，北京正在考虑关闭美国驻武汉总领事馆，但消息尚未获官方证实。《环球时报》则指出，该报在网络设置网友投票显示，绝大多数网友也认为美国驻港总领馆最可能被关闭，也是最好的选项。