传美国防长欲为南海降温访北京 北京或冷拒

美国国防部长埃斯珀21日表示，希望能在今年底前访问中国。但中国外交部发言人汪文斌今天对此冷淡回应，希望美方为两国、两军交流对话“创造积极氛围”，并要媒体询问中国国防部。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，美防长盼访中，中国外交部冷回：先创造积极氛围。

美国国防部长埃斯珀于昨天21日表示，希望能在2020年年底前访问中国，但中国外交部发言人汪文斌对此回应冷淡，还建议媒体去问中国国防部。据该报道，中国外交部下午举行例行记者会，汪文斌在回答时，作上述表示，并指中方“注意到埃斯珀部长有关表态”。

据汪文斌说，“这个问题建议你向国防部询问”。两军关系是中美关系的“重要组成部分”，希望美方为两国、两军交流对话创造积极氛围。在汪文斌上述回应前，中共官媒参考消息网发表短评说，特朗普政府的两名高官（另一人为美国国务卿蓬佩奥）“一个唱红脸、一个唱白脸”，同一天发出看似矛盾的两种声音，葫芦里卖的什么药？

中共外围官媒环球时报则引述未具名的军方学者说法指出，这项消息若属实，首先表明美方愿意沟通的姿态，不愿看到中美僵局进一步失控。若埃斯珀（Mark Esper）能成行，与中方谈的主要问题将是“危机管控”。据这名学者认为，在当前局势下，埃斯珀对外释放愿意访问中国有试探民意和国际舆论的意味。但是，当前美国对中国的政策并不适合埃斯珀访中，“双方的民意基础都不行”。