促收紧 踢出所有不合华尔街股规的中国公司

一位美国高阶议员呼吁将未达到美国审计标准的在美上市中国公司从美国证券交易所摘牌，敦促白宫在加大对中国施压之际采取强硬立场。美国财政部、SEC、商品期货交易委员会(CFTC)和联邦储备理事会(FED/美联储)均收到了这封信的副本，但没有立即回应置评请求。

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据路透社报道称，美国议员敦促政府将未达美国审计标准的在美上市中国企业摘牌。

美国共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)在一封日期为7月21日的信中提出了上述建议。这封信发给了相关政府官员，后者的任务是在8月初之前向白宫提供更好保护对中国企业有敞口的美国投资者的建议。这些官员包括财政部长努钦和美国证券交易委员会(SEC)主席克莱顿(Jay Clayton)。

据鲁比奥写道，“在美国交易所上市，但其审计不接受美国当局审查的企业，应该摘牌，” 鲁比奥还说，不向美国审计监管机构公众公司会计监督委员会(PCAOB)提供审计报告的中国公司，也应被禁止在美国进行首次公开发行(IPO)。

据路透社说，美国财政部、SEC、商品期货交易委员会(CFTC)和联邦储备理事会(FED/美联储)均收到了这封信的副本，但没有立即回应置评请求。