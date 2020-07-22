勒令72小时关闭中国领事馆 美国说保护知识产权及美国人个资 中国指控该总领馆受炸弹死亡威胁

美国勒令72小时内关闭中国驻休士顿总领馆，美国国务院发表声明，指出此举是为了保护美国知识产权及美国人个资。而中国外交部指控，驻美国华盛顿的大使馆近期收到炸弹和死亡威胁。中国官方没有提供死亡威胁细节以及指控所指。

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据自由时报今天报道称，美国勒令中方72小时内关闭驻休士顿总领馆后，美国国务院22日发表声明，指出此举是为了保护美国智产权及个人情资。美国国务院没有进一步解释，但此前美国起诉两名对美国发动攻击的中国骇客，目前不清楚二者之间有无关联。

中国方面除扬言报复美国外，也没有就美方为何采取如此高调外交行动，提出说明。据亲中的海外华文媒体《多维新闻》推测，美国要求中国关闭驻休士顿总领馆，一大可能原因在于报复北京“阻止”美国外交官重返中国。据该报道中说，在武汉肺炎（新型冠状病毒病，COVID-19）疫情爆发初期，美国上千名外交官及家属撤离中国，但随着中国疫情趋稳，美国外交官重返岗位被提上议事日程。

这项消息尚未获得证实，不过据路透报导，美国和中国在病毒检测、隔离期限等细节问题上没有谈拢，因而导致原定于7月开始的美国外交官返中包机已经推迟。

据自由时报说，美中关系进一步恶化，中国今日证实，美方21日下令中方在3天内，将驻休士顿总领事馆关闭并撤离所有人员，中国外交部发言人汪文斌更提到，中国驻美大使馆收到炸弹和死亡威胁。

汪文斌今主持中国外交部例行记者会时宣称，“中国驻美外交机构始终致力于促进美中两国人民的互相了解和友谊，反观美方，去年10月和今年6月，2次对中国驻美外交人员无端设限，多次私自拆开中方的外交邮袋，查扣中方的公务用品。”

汪文斌表示，“由于美方近期肆意污名化和煽动仇视，中国驻美使馆近期已经收到针对中国驻美外交机构和人员的炸弹和死亡威胁，美驻中使馆网站更是经常公然刊登攻击中国的文章，相比之下，是谁在干涉别国的内政，是谁在搞渗透、搞对抗，事实一目了然。”