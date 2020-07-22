勒令72小时撤馆 休斯敦总领馆急烧啥文件

美国政府21日要求中国在72小时内关闭驻休士顿总领事馆，让低潮中的美中关系更加恶化。中央社引述消息说，但休士顿总领事馆人员事发后忙着烧毁的文件究竟是什么？还不让消防队进入查看，却引起更多的揣测。中国网络上一则评论受到广泛关注及转发。内容是：“中国一间驻美领事馆被关闭，美国人并不在意；美国人在意的是，这些中国人是想在领事馆被关闭前，烧掉什么东西”？

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据中央社今天报道，中国驻美领馆被关闭，烧毁什么文件更受关注。中国驻休士顿总领事馆21日晚间传出火警，领事馆人员疑似在庭院将大量文件放进垃圾桶焚烧。

此事被披露后不久，中国网络上一则评论受到广泛关注及转发。内容是：“中国一间驻美领事馆被关闭，美国人并不在意；美国人在意的是，这些中国人是想在领事馆被关闭前，烧掉什么东西”？也因此，外界普遍认为，中国驻休士顿总领事馆忙着烧毁的文件，或许可能与美国政府限令中国在72小时内关闭驻休士顿总领事馆有关。

直到美方傍晚对此事发表声明前，外界对此事已有不少揣测。其中有评论认为，休士顿总领事馆销毁的，可能是众多持假护照、假身份入境，且以留学生或科研人员作掩护的中国间谍真实资料。评论指出，这类资料存在于中国驻美大使馆及各个总领事馆，如果不销毁，中国在美国布建的广大间谍网，便可能毁于一旦。

中央社说，这项严重冲击美中关系的决定，下午近3时首先由中共外媒官媒环球时报总编辑胡锡进在推特披露。3时过后，随即由主持例行记者会的中国外交部发言人汪文斌证实。

美国国务卿发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）则在台北时间今天傍晚发表声明，指美国此举旨在“保护美国的智慧财产权和美国的个人信息”，并指外交官必须“尊重当地法律和法规”，且“有义务不干涉该国的内政”。欧塔加斯说，美国不会容忍中国对侵犯美国主权，及恐吓美国人民，就如美国不会容忍中国的不公平贸易行为、盗窃美国的工作，以及其他不良行为。

据中央社称，声明发出后，文中的“保护美国的智慧财产权和美国的个人信息”、外交官须“尊重当地法律和法规”的字眼，立即引起揣测。有评论指出，休士顿及中国驻美各总领事馆，可能介入、涉及或知晓中方窃取美国政府及企业机密的各类证据或蛛丝马迹，才会让美方有此强烈反应。

据该报道引述路透社消息，知情人士透露，美方下令中国72小时内关闭驻休士顿总领事馆后，中方已考虑关闭美国驻武汉总领事馆，作为对等报复。