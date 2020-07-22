卢比奥：中国驻休斯敦总领馆是间谍中心

美国参议员卢比奥Marco Rubio说 ，中国驻休斯敦总领馆是一个庞大间谍网的中心，也是中共在美国运作扩大影响力的一个中心。

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参议员卢比奥7月22日发推特说，中国驻休斯敦领事馆不是一个外交机构。它是共产党在美国的庞大间谍网络和扩张影响力的中心。卢比奥还说，现在，这个建筑物必须关闭。间谍们须在72小时内离开，或者被捕。他写道：该来的，早晚要来。

美国政府7月21日突然下令在72小时内关闭中国驻休斯敦（Houston）总领馆。美国国务院发言人摩根-奥塔格斯（Morgan Ortagus）今天解释这个决定时说，这是为了保护美国的知识产权。她引述《维也纳公约》说，国家的外交官必须“尊重所在东道国的法律和规则”并“有义务不干涉该国的内政。” 她还说，美国将不会容忍中国侵犯我们的主权，恐吓我们的人民，就像我们没有容忍不公平的商业行为和美国的工作岗位被抢走以及其他公然行径。这名发言人还说，特朗普总统在中美关系中，坚持正义与对等。 ”

中国外交部发言人汪文斌周三表示，这是美国单方面对中国发起的“政治挑衅”，严重违反国际法。中方对此给予强烈谴责。他并表示北京将采取措施，坚决应对。

美国国务卿蓬佩奥周二到访伦敦时，呼吁建立一个全球联盟，共同对抗中国所代表的“威胁”。同时，美国司法部周二公布了指控两名中国公民在2014-2020年期间从事网络间谍活动的起诉书。这两人被指控涉嫌入侵几家美国公司的网站，包括一些与冠状病毒（Covid-19）研究有关的公司，窃取工业机密。