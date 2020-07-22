台湾官方交办公视辟国际频道推动大外宣引发公视董事会反弹

台湾的公共电视董事会目前处于看守期，却爆出公视接受政府指示以十亿元成立国际频道的消息，引发多位公视董事强烈反弹，要求下周一临时董事会提出文化部的公文。公视董事郑自隆说，公视并非政策倡导机构，「不能变成政府的大外宣」。另一位董事冯小非说，如果踩到「听政府办事」这条大红线，公视独立形象将毁于一旦。

广告 继续浏览后续

公视上周四董事会炮声隆隆，多位董事质疑「国家的手深入公共广播电视集团」。董事也质疑，公视行政部门在董事会看守期间做这件事，犹如制造「木已成舟」的局势。冯小非说，大家在看守期间都很克制，没想到国家的手趁这个时候伸进来；除文化部委托公视的数字传播计划规画案，行政院更已编列十亿元经费做国际数字传播计划执行案，公视也已经公开征人。

冯小非说，7月16日董事会当天，公视总经理曹文杰例行报告时，她在书面内容看到：「109年度发展国际数字传播计划，文化部已送行政院，持续依文化部意见滚动式修正，7月7日起回报文化部，周进度追踪」，这是本届董事首次听到这项计划。

她说，公视第六届董事早在去年九月任期届满，现在是看守期，不可能在这个时候产生新频道，曹文杰解释是国际数字传播计划的「前期规画」，6月18日公视开完董事会后接到文化部讯息并着手进行，才在七月董事会报告。

据指出，当时气氛立刻炸锅，董事们纷纷质疑公视身为公共媒体，怎能照办文化部交办指令？冯小非表示，曹文杰在会上只模糊提到一句「数字传播计划」，但国家要做这么大的国际计划，没事先让民众知道，也没经过董事会，「没有程序正义，哪来实质正义？」

董事徐瑞希也说，依曹文杰说法，是要配合文化部办事，公广媒体要做的国际传播媒体，应是公共多样价值呈现，不是当政府的喉舌。

公视总经理曹文杰则表示，公视从文化部得知有国际数字传播项目，向文化部表达可以执行，既然接到任务，自然责无旁贷，好争取国际话语权；至于算文化部交办或文化部询问公视意愿，这是各人认知与感受不同。国际传播前导平台预定明年1月1日上线，时间是文化部与公视共同敲定的。

公视高层说，确实是文化部委托公视做数字传播计划的前导计划，但也强调一定谨守分寸，不会变成政府的大外宣。