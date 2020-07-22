回中国再添关卡 登机前5天须测检测新冠

中国民航局、海关总署、外交部20日发布“来华航班乘客凭新冠病毒核酸检测阴性证明登机”公告，显示除了目前实施的“打满14天健康码”，赴中航班乘客登机还须五天内新冠病毒核酸检测呈阴性，但公告未明确具体实施日期和办法，只说中国驻外大使馆将先评估所在国检测能力再发布实施方案。

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中国驻美大使馆21日表示，正对该公告在美国实施综合评估，适时将发布具体办法；不过在同日发布的“协助在美处境困难留学人员搭乘临时航班回国”的摸底调查通知中，已将“搭乘临时航班的乘客须在登机前5天内完成新冠病毒核酸检测”列入注意事项；中使馆向本报表示，目前只是临时航班实施，属特殊情况，今后对其他航班实施会再做通知。

根据公告，搭乘航班赴中的中、外籍乘客在登机前5天内须完成核酸检测，检测应在中国驻外使馆指定或认可的机构进行；其中，中国籍乘客需通过防疫健康码国际版小程序拍照上传核酸检测阴性证明，外国籍乘客则需凭核酸检测阴性证明，向中国使领馆申办健康状况声明书；航空公司负责在登机前查验健康码状态和健康状况声明书，不符合相关要求的乘客不能登机；若乘客提供虚假证明和信息，须承担相应法律责任。

该公告并未指定实施日期，而是表示“中国大使馆将认真评估驻在国核酸检测能力，并在具备条件的时候布具体实施办法”；中国驻美大使馆21日也发布通知说，将根据公告要求，综合评估美国情况，适时在使馆网站布具体实施办法，乘客可留意使馆通知。

根据中使馆同日发布的“协助在美处境困难留学人员搭乘临时航班回国”的摸底调查通知，检测可在美各州公布的机构进行。

目前人在美国、且已购回国机票的中国公民，需在登机前14天，提前通过防疫健康码国际版微信小程序，逐日填报个人资料、健康状况、近期出行情况等信息，即“健康码”；值机时需向航空公司工作人员出示健康码，连续填报天数不足或健康状况异常者无法登机。

就新公告的字面规定，赴中航班乘客除了展示健康码，还需提供5天内完成的核酸检测阴性证明，民航局称此举是为确保国际旅行健康安全，降低疫情跨境传播风险。

但有留学生认为这是给回家再添关卡，许多人到中国民航局官方微博的评论区表达不满，担心五天之内核酸检测无法出结果，拿不到报告、登不了机，好不容易买到的机票打水漂，回家之路难上加难。

中使馆数据显示，4月11日至6月5日期间已组织专门面向全美留学生的两轮共32架次临时航班，总计接回在美留学生约7000人。