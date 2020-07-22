报复迅速 传中国要下令关闭美国驻武汉总领馆

路透社引述消息指中方正考虑关闭美国驻武汉的总领事馆，作为报复行动。对于有关报道，中国外交部以及美国驻华大使馆都未有回应。目前美国除在北京设立大使馆外，分别在广州、上海、成都、沈阳、武汉，另外香港则设有美国驻港澳总领事馆。

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据苹果日报今天引述消息报道说，史上首关华领馆，疑关美驻武汉总领馆报复。

报道引述路透社指：中国疑关美驻武汉总领事馆反击。

路透社引述消息，指中方正考虑关闭美国驻武汉的总领事馆，作为报复行动。对于有关报道，中国外交部美国驻华大使馆都未有回应。目前美国除在北京设立大使馆外，分别在广州、上海、成都、沈阳、武汉，另外香港则设有美国驻港澳总领事馆。

该报道引据美国国务院发言人表示，这次要关闭中国驻侯斯顿总领事馆，是要回应美国加强保障美国的知识产权及个人资料。发言人又称，美国不会忍受中国侵害美国主权及对美国人作出威吓，美国亦不会容忍中国进行不公平贸易、偷窃美国的就业机会及其他后果严重的行为。

据苹果日报说，传中国要入境美外交人员验DNA惹祸。

但有传这次事件的导火线，是美国早前准备派人回到驻武汉总领馆工作，北京当局拒绝外交人员回总领馆，而是要他们按一般旅客程序，入境后接受隔离，及抽取DNA进行检验，美方断言拒绝中国要求，并且以关闭中国驻美总领管反击。

可是，《环球时报》总编胡锡进在微博却声称，有“权威消息人士”告诉他，“中国没有阻止美国外交官正常返回中国，对他们如何回到驻华使领馆工作，双方有协议，而且在顺利执行”，“包括美国驻武汉总领馆，中国未对它们的运转设置任何障碍”。他再批评美国强关侯斯顿总领事馆，“根本没有拿得上枱面的正当理由……这种驴唇不对马嘴的说法，唯一表现的就是华盛顿的无耻”。

​​​​据苹果日报初引网民意见：

老鹰halt：军事准备一定要做充分了

多赚点钱去旅行：强烈要求美国关闭广州、香港总领馆，24小时内滚岀中国

彗星行：人家的国家当然人家说了算，咱们呢？

猫丞兔飞69：真疯了，要咬人

涛财神：想打架就吭一声

凡-很高：碎纸机粉碎也不够安全。