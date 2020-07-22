新疆书记陈全国遭点名制裁 指在美国没资产不怕

美国日前以涉及重大人权侵犯为由，以冻结资产制裁中共新疆党委书记陈全国等4名官员。新华社昨夜今晨刊登陈全国等人的访问稿，陈全国宣称，根本没有兴趣去美国，在美也没有分毫资产。有消息说，这是罕见有中国官员公开澄清在美国没有资产。

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据中央社今天报道称，新疆书记陈全国指：没兴趣去美国，在美也无资产。据新华社说，陈全国形容美国的制裁是“赤裸裸、蛮横无理的霸权行径”；并强调“我本人根本没有兴趣去美国，在美国也没有一分一厘的资产。”陈全国宣称，事实胜于雄辩，新疆已连续3年7个月没发生暴恐案件，各族人民安居乐业。“许多美国政客根本没来过新疆，却敢闭着眼睛造谣，令人不齿。”

据陈全国又说，美方的所作所为，完全站在2500万新疆人民、14亿中国人民、人类道义和良知的“对立面”。美方必须停止以任何形式干涉新疆事务和中国内政。

据中央社，美国财政部10日宣布，以涉及严重侵犯新疆少数族群人权为由，并依据总统川普（Donald Trump）2017年12月发布的第13818号行政命令，将陈全国、前新疆政法委书记朱海仑、新疆公安厅厅长王明山及前新疆公安厅党委书记霍留军等4名前任及现任中国官员，以及新疆公安厅列入制裁名单。制裁措施包括冻结上述人员在美资产，限制本人及直系亲属入境美国。

该报道称，除了陈全国之外，朱海仑、王明山、霍留军接受新华社访问时也作出相关表述，甚至宣称被列入美国“制裁名单”后，“感到很荣幸、很光荣”。