无预警中休斯敦领馆罕遭72小时限时走人 中国股市牛颈断 北京如何报复至此未提

中美关系交恶升级。美国突然要求中国限时关闭驻休斯顿总领馆，消息传出后，金融市场反应明显。人民币兑美元即期迅速由升转跌，盘中逼近7.01元关口；韩元兑美元在海外无本金交割远期外汇(NDF)急剧下跌。香港恒生指数.HSI尾段跌幅扩大至逾2%；中国银行间债市尾盘10年国债收益率跌幅扩大至5个（基点）报2.86%，因市场避险情绪增加。中国外交部新发言人汪文斌敦促美方立即撤销有关错误决定，并警告如果美方一意孤行，中方必将采取措施坚决应对。

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据路透社今天报道，中国外交部称美国限时关闭中国驻休斯顿总领馆是“前所未有的升级行动”。 中美关系交恶升级。美国突然要求中国限时关闭驻休斯顿总领馆，中国外交部发言人汪文斌在周三例行新闻会上指出，“此次美方单方面限时关闭中国驻休斯敦总领馆，是美对华采取的前所未有的升级行动”。

据汪文斌表示，美方声称美中关系不对等，事实上，单就中美驻对方国家使领馆数量和外交领事人员数量而言，美方远远多于中方。“如果美方一意孤行，中方必将采取措施坚决应对”。

路透社说，消息传出后，金融市场反应明显。人民币兑美元即期迅速由升转跌，盘中逼近7.01元关口；韩元兑美元在海外无本金交割远期外汇(NDF)急剧下跌。香港恒生指数.HSI尾段跌幅扩大至逾2%；中国银行间债市尾盘10年国债收益率跌幅扩大至5个（基点）报2.86%，因市场避险情绪增加。

稍早环球时报总编胡锡进在其微博和推特中表示，“美国政府悍然要求中国72小时内关闭驻休斯顿总领馆，这是一个疯狂的行动”。

美国要求中国驻休斯敦总领事馆72小时撤离，实属罕见，并且事前并没有预警。

中国官方报告休斯敦总领事馆遭限时闭馆消息。中国外交部发言人对此表态批评，环球时报也报道事件。环球时报总编辑胡锡进说，美国政府无预警的要求中国大陆驻休士顿总领事馆于72小时内撤离。

中国警告报复，据中国外交部发言人汪文斌表示，中方敦促美方立即撤销有关错误决定。如果美方一意孤行，中方必将采取措施坚决应对。