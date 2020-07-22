法国呼吁国际观察员赴新疆，中国称法方批评是谎言

中国新疆维吾尔自治区大坂城，这是一座被北京称为“职业技能教育中心”的外围。路透社拍摄于2018年9月4日。

中国政府的新疆政策近期在西方国家引发越来越多的批评。法国政府21日也正式就此发表声明。外长勒德利昂21日在国民议会批评中国在新疆大批关押维吾尔人的做法“无法令人接受”，他呼吁中国允许独立国际观察员前往新疆。中国政府迅速做出回应。中国外交部发言人汪文斌22日在北京的例行记者会上指责法方的指控为“谎言”。

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21日，法国外长勒德利昂在国民议会每周的政府质询环节中回答提问时表示：“法国密切注意媒体以及各人权组织提供的证词。从这些我们掌握或者听到的消息整体来看，这是些维吾尔人关押营，有大批拘押，有失踪，有强迫劳动，强制绝育，有摧毁维吾尔人文化遗产，尤其是摧毁宗教场所。”

勒德利昂还表示，“所有这些做法都无法让人接受。法国坚决发出谴责。” 勒德利昂同时指出，“眼下，法国要求中国允许国际独立观察员进入该地区，允许联合国人权事务高级专员完全自由地走访新疆。”

中国外交部发言人汪文斌22日称法国外长此番讲话都是“不实之词”。他表示，中国坚决反对利用宗教话题，达到政治目的和干涉中国内政。他辩解说，“涉疆问题根本不是什么人权、宗教、民族问题，而是反暴力恐怖主义和反分裂问题。” 他指出，把新疆的职业培训中心说成是“集中营”，并说“关押百万人维吾尔人”是“无中生有的谎言。”

最近两年，多个国际人权组织纷纷报告中国在新疆任意拘押可能超过百万维吾尔人。近期又有研究显示，维吾尔妇女遭遇强制绝育。越来越多的维吾尔人也开始向欧美媒体讲述自己或失踪家人的经历。美国政府为此频频出台对中国的制裁措施，英国政府近日也提出谴责。

法国外长在国民议会的讲话之前，法国经济部长勒梅尔当天也在法国新闻台接受采访时表示，这些大批关押维吾尔人的做法令人愤怒，不可接受，应当坚决谴责。不过，勒梅尔当天早些时候与中国副总理胡春华共同主持第七次法中高级别经济财金对话视讯会议。经济部在会后发表的公报，完全没有提及新疆问题或香港问题。