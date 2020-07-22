洪水在加压 三峡大坝防洪能力担忧也在加大

中国遭遇几十年最严重洪灾，长江中下游多片土地陷入泽国，然而原本功能为调节洪讯的长江三峡大坝，却连续数日大当量泄洪。此一不合设计逻辑的措施，或引发长江三峡大坝是否难以承受洪水压力大疑问。华尔街日报今天说，三峡大坝防洪能力引发担忧。

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据华尔街日报今天报道称，中国遭遇几十年最严重洪灾，三峡大坝防洪能力引发担忧。

中国中部和南部地区连续两个月的罕见强降雨已导致长江水位暴涨，引发几十年来最严重的洪灾，令人们对全球最大的水电工程中国三峡大坝产生担忧。

据该报道，中国汛情严峻，经济再添不确定性。

中国近期遭遇六十年来最严重的洪水灾害，逾百人丧生，数百万人流离失所，三峡大坝承压。而在汛情中受损严重的地区正是此前新冠疫情的重灾区。上周末，中国当局估计洪灾的直接经济损失约为115亿美元，而且这个数字仍在上升。

上周，持续数日的降雨使得位于湖北省武汉市上游几百英里处的三峡大坝防汛水位达到2009年竣工以来的最高点。

据中国官媒新华社的报道，三峡水库的水位一度比汛限水位高出15米多，在上周六降雨的高峰时段，三峡水库入库流量达6.1万立方米/秒。这座巨型大坝可处理洪峰流量约达8.37万立方米/秒的洪水。

新华社上周六采访了水利部长江水利委员会副总工程师陈桂亚，他表示，7、8月份，三峡水库要留出充足的防洪库容来应对上游可能发生的更大洪水。他指出，三峡工程并不能“包打天下”，有了三峡工程并不意味着长江中下游防汛就可以高枕无忧。

该报道称，三峡大坝的三道较低位置的闸门已被打开泄洪，以释放一些压力。