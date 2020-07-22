罗冠聪伦敦会蓬佩奥 由蓬敲定

香港民运人士罗冠聪于英国时间21日下午与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在伦敦一对一会晤。罗冠聪表示，双方会晤超过20分钟，席间谈及中共近年治港策略以及未来国际对中政策的分析。罗冠聪说，会见由国务卿蓬佩奥本人亲手敲定。

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据中央社消息，单独会晤蓬佩奥，罗冠聪：由国务卿本人亲手敲定。香港民运人士罗冠聪于英国时间21日下午与美国国务卿蓬佩奥在伦敦一对一会晤。

罗冠聪于台北时间22日下午1时46分上传两人会晤的照片，并发文作上述表示。他并表示，从蓬佩奥幕僚口中得知，这次会面是由蓬佩奥本人亲手敲定。据罗冠聪也强调，北京近期密谋巧立名目取消香港立法会候选人资格（DQ），一旦DQ发生的话，呼吁国际社会能够采取强硬立场回应。

罗冠聪表示，时值英国禁用华为、终止与香港的引渡协议、蓬佩奥访问英国之际，这次会面内容当然包括“港区国安法”压境下的香港目前局势，以及中共近年治港策略以及未来国际对中政策的分析。

他说，这次会面跟过往与美国政府代表会谈不同，是罕见地“一对一”会面超过20分钟。更重要的是，他从蓬佩奥幕僚口中得知，这次会面是由蓬佩奥本人亲手敲定，无惧中方即将出现的威吓，突显美方对中相对坚定的立场。

据罗冠聪说，他在席间提到，61万香港人无惧白色恐怖、不甘被暴政蹂躏，仍然勇敢出来参与首个民主派初选投票，表示香港人为民主自由所表现的坚毅不屈精神。他表示，北京无视这些民意授权，近日更密谋巧立名目取消候选人资格，甚至为取消9月立法会选举铺路，呼吁国际社会必须密切关注未来两个月的局势发展。

罗冠聪强调，一旦DQ发生的话，以国际任何一个地方标准而言，绝对是严重的选举舞弊，做法严重挑战民主价值，阻止市民以和平方式表达政见，呼吁国际社会能够采取强硬立场回应。罗冠聪也提到，双方在席间交换了一些对中共施政的想法，以及未来国际社会如何重塑对中政策，彰显民主价值，巩固民主果实。

罗冠聪形容，这是一次非常具建设性以及深入的交流，他也坦率地表达了一些在“国安法”下被迫离开香港的个人感受和想法，以及留守香港或被迫远走他乡的前线手足苦况和状态，希望蓬佩奥能对香港青年面对的苦难有更深入的了解。

据中央社，罗冠聪并期望未来能够继续与美国政界的朋友有更多交流，为港人大声疾呼，并推动国际社会强硬应对中共威权扩张。